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▲「不只是KTV！做出品牌差異化」。未來「高雄巨蛋二館（明華店）」將結合優質KTV娛樂與創新的複合式餐飲，圖為建國店。（圖／享溫馨提供）

高雄老字號「大帑殿KTV明華店」於9月28日熄燈，今（30）日高雄在地知名KTV品牌「享溫馨KTV」宣布，將進駐原「大帑殿明華店」舊址，打造全新的「享溫馨KTV高雄巨蛋二館（明華店）」，並於10月1日正式接手營運。享溫馨營運團隊表示，為了提供顧客更好的服務品質，公司後續將規劃階段性逐步改造內外裝潢，持續為北高雄民眾提供高品質的娛樂歡唱空間。為慶祝高雄巨蛋二館（明華店）登場，特別祭出超值的歡唱優惠，回饋品牌顧客。自10月1日起，消費者凡於上午10:00至10:59的「早鳥黃金時段」進場，每位最低只要175元，即可享受長達5小時的歡唱時光，挑戰市場最高CP值。此外，為回饋廣大消費者，現在加入「享LifeCard」會員完全免費！會員平時即可享有歡唱8折的專屬優惠；每逢每週二的「會員日」，更可享歡唱5折的超值半價回饋。為無縫服務在地老顧客，更祭出重磅迎新大禮：凡原為「大帑殿」之會員，於營業期間至高雄巨蛋二館（明華店）消費，即可免費直接升級為價值20,000元的「享Life Card 黃金會員」。「不只是KTV！做出品牌差異化」。未來「高雄巨蛋二館（明華店）」的消費型態將會與原「享溫馨KTV 巨蛋店」有所差異，不再侷限於傳統KTV模式。已規劃於同址推出「全新複合式簡餐品牌」，結合優質KTV娛樂與創新的複合式餐飲，帶來全新的娛樂與餐飲模式。享溫馨指出，這項轉型將打破傳統視聽娛樂的界線，讓消費者不僅能享受極致的影音震撼，也能品嚐到精心研發的美食佳餚，期望為高雄市民帶來全方位、一站式的休閒娛樂新體驗。待未來全館與全新餐飲品牌正式改裝完工後，公司也將另行規劃舉辦盛大開幕活動，屆時將祭出更豐富的驚喜與優惠以回饋廣大消費者。