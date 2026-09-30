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藝人閃兵案重創國人對兵役制度信心，國防部與內政部為此修正「體位區分標準」，國防部今（30）日表示，體位區分標準將併同「常備兵現役病傷停役檢定標準」在10月31日發布實施。閃兵事件連環爆，內政部去年建請國防部全面檢討役男體位區分標準，國防部隨即在去年12月預告修正草案，總計修正180項次，將替代役體位分為A、B兩級，其中未來BMI＞45或身高≦144才可免役，對比現行免役體位BMI＜15或BMI＞35、身高≧196或身高≦154，嚴格許多。另外，法定傳染病原定治療6個月以上影響運動功能者，符合替代役體位，也改成僅法定傳染病經治療，未達免役體位標準者，得服替代役B級，相關條文刪除「六個月以上」規定。而不少藝人透過偽造「高血壓」逃兵，此次修正也改為，須實質器官病變者，或肺動脈高血壓併有後遺症者，才可免役。不過草案預告後遲未上路，國防部表示，原「體位區分標準」已修正完畢，惟考量修正範圍甚廣，尚須配合修正國防部主管之「常備兵現役病傷停役檢定標準」，以及內政部主管之「替代役役男傷病停役檢定標準」後同時施行，而兩個檢定標準都於日前完成草案預告。國防部軍醫局衛勤保健處長蔡適鴻今在例行記者會宣布，「常備兵現役病傷停役檢定標準」已在今年9月21日完成法規預告程序，目前正在進行最後階段意見綜整和審查，為確保兵役標準一致性與連貫性，本案將併同「體位區分標準」預計今年10月31日正式發佈及施行。