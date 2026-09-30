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2026名古屋亞運網球賽事持續進行，今（30）日被視為女雙奪金熱門的台灣組合詹皓晴、吳芳嫺僅用時68分鐘便以6：3、6：1輕鬆橫掃菲律賓組合瑪迪絲（Tennielle Madis）、阿魯多（Stefi Aludo），鎖定一張8強門票。稍晚還有多組台將要力拚晉級門票，詹皓晴也將搭擋雙打一哥何承叡出賽混雙。上週才剛在WTA首爾女網賽雙打勇奪冠軍、時隔3年再度攜手捧回職業巡迴賽第二冠的詹皓晴與吳芳嫺，將這股火燙狀態延續至名古屋賽場。「詹吳配」在本屆亞運享有首輪輪空優勢，今在次輪迎戰菲律賓組合，首盤便憑藉穩定發接發三次破發成功，以6：3先聲奪人。進入次盤後，詹皓晴與吳芳嫺完全掌控比賽節奏，未給對手任何反撲機會，迅速以6：1扣倒對手收下勝利，全場僅花費68分鐘即輕鬆過關，展現衝擊金牌的氣勢。作為代表團中的「亞運六面獎牌得主」，詹皓晴本屆已是第4度登上亞運舞台。自2014年仁川亞運起，她生涯已累積2金、2銀、2銅，是本次中華代表團中累積亞運獎牌數最多的選手。本屆改與吳芳嫺強強聯手，目標明確就是鎖定衛冕女雙金牌。本屆名古屋亞運中華網球代表隊可謂星光熠熠，由總教練謝政瀛領軍，陣容包含男單與雙打好手曾俊欣、吳東霖、李冠毅、何承叡、許育修、黃琮豪；女隊則由葛藍喬安娜、梁恩碩、楊亞依、謝淑薇、詹皓晴與吳芳嫺共同出擊。除了「詹吳配」在女雙開紅盤挺進 8 強外，今日中華隊在許育修、葛藍喬安娜、曾俊欣的單打賽事，以及多組混雙與男雙項目均有賽事展開，全隊全力以赴，期盼能突破上屆杭州亞運「雙金」的戰績，再度為台灣抱回多面獎牌。