手機遊戲《吉伊卡哇袋著走》迎接上線1.5週年，遊戲推出全新「互動」功能，玩家除了可以撫摸吉伊卡哇、餵牠吃飯，角色還會發出語音回應，也能累積親密度、幫髒掉的吉伊卡哇洗澡。同時1.5週年「彼得潘」主題活動同步登場，登入最多可拿到1萬個免費寶石，第2天還能直接獲得穿著彼得潘服裝的海獺。
吉伊卡哇可以摸、餵飯了！互動還會發出角色語音
《吉伊卡哇袋著走》由 Applibot 企劃、製作、開發及營運，自2025年3月27日起於全球43個國家與地區推出，今年9月迎接上線1.5週年。本次更新最大亮點就是「互動」功能上線，原本試玩版功能進一步升級，包括「撫摸」、「吃飯」等部分互動加入角色語音，玩家碰觸、照顧角色時，可以看到更多反應。
遊戲也新增「親密度」系統，玩家透過撫摸、吃飯等方式照顧吉伊卡哇，回到房間後就能取得「親密點數」，累積後可以提升親密等級並獲得對應獎勵。
親密度升到最高等級後，每天還能取得1次「親密印章」，收集印章完成集章卡，可以陸續取得家具、居家服等道具。不過玩家也不能把吉伊卡哇丟著不管，如果一段時間沒有進行互動或照顧，親密等級可能下降。
吉伊卡哇髒掉還要幫洗澡 戳不同地方反應也不一樣
另一項升級則是「洗澡」。當吉伊卡哇變髒後，玩家可以直接幫牠洗澡，透過點擊、滑動畫面清洗身體，過程中會出現泡泡，洗乾淨後再把泡泡沖掉即可。
官方也強化洗澡時的演出，玩家進行不同操作時，吉伊卡哇會出現更多不同反應，畫面中甚至藏有可以點擊後產生動作的其他物品，讓玩家自己尋找。
1.5週年變身彼得潘！登入最多送1萬寶石
配合1.5週年，《吉伊卡哇袋著走》同步舉辦「彼得潘」主題活動，吉伊卡哇角色們換上全新童話造型，遊戲內也加入彼得潘主題家具及居家服。
1.5週年登入活動自9月26日23時起至11月2日13時59分舉行，活動期間登入最多可獲得1萬個免費寶石，以及相當於1.5年份的「討伐報酬金幣」等獎勵；其中登入第2天，就能獲得穿著彼得潘服裝的「海獺」。
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《吉伊卡哇袋著走》由 Applibot 企劃、製作、開發及營運，自2025年3月27日起於全球43個國家與地區推出，今年9月迎接上線1.5週年。本次更新最大亮點就是「互動」功能上線，原本試玩版功能進一步升級，包括「撫摸」、「吃飯」等部分互動加入角色語音，玩家碰觸、照顧角色時，可以看到更多反應。
遊戲也新增「親密度」系統，玩家透過撫摸、吃飯等方式照顧吉伊卡哇，回到房間後就能取得「親密點數」，累積後可以提升親密等級並獲得對應獎勵。
親密度升到最高等級後，每天還能取得1次「親密印章」，收集印章完成集章卡，可以陸續取得家具、居家服等道具。不過玩家也不能把吉伊卡哇丟著不管，如果一段時間沒有進行互動或照顧，親密等級可能下降。
另一項升級則是「洗澡」。當吉伊卡哇變髒後，玩家可以直接幫牠洗澡，透過點擊、滑動畫面清洗身體，過程中會出現泡泡，洗乾淨後再把泡泡沖掉即可。
官方也強化洗澡時的演出，玩家進行不同操作時，吉伊卡哇會出現更多不同反應，畫面中甚至藏有可以點擊後產生動作的其他物品，讓玩家自己尋找。
配合1.5週年，《吉伊卡哇袋著走》同步舉辦「彼得潘」主題活動，吉伊卡哇角色們換上全新童話造型，遊戲內也加入彼得潘主題家具及居家服。
1.5週年登入活動自9月26日23時起至11月2日13時59分舉行，活動期間登入最多可獲得1萬個免費寶石，以及相當於1.5年份的「討伐報酬金幣」等獎勵；其中登入第2天，就能獲得穿著彼得潘服裝的「海獺」。