我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市重陽敬老禮金：9/30匯款入帳、領取現金！

▲台中市2026「重陽敬老禮金」領取資格、領取方式一圖看懂。（圖／台中市政府官網www.taichung.gov.tw）

台北市重陽敬老禮金：9/1匯款、9/7嗶卡儲值、10/15領取現金！

新北市重陽敬老禮金：10/14匯款、10/23現金發放！

📌

桃園市重陽敬老禮金：10/13入帳！

台南市重陽敬老禮金：10/14匯款入帳、領取現金！

高雄市重陽敬老禮金：10/2匯款入帳、領取現金！

10月18日重陽節（農曆九月初九日），65歲至89歲長輩（含55歲以上原住民）每人發給2000元、百歲以上長輩發給10000元，預計超過53萬名長輩受惠；台中市是人瑞數最多的行政區，也可選擇現金領取。《NOWNEWS今日新聞》整理六都金額多少？發放資格、線上申請與查詢一次掌握。台中市政府表示，今起發放重陽敬老禮金，65歲至89歲長輩（含55歲以上原住民）每人發給2000元，90歲至94歲每人3000元，95歲至99歲每人5000元，百歲以上長輩發給10000元；預計超過53萬名長輩受惠。選擇匯款領取者，禮金會直接匯入指定帳戶；選擇現金領取者，依公所規劃期程分別發放，最遲於11月30日前領取，逾期不再受理。為了傳達對長者的關懷與祝福，百歲以上人瑞將獲贈總統府暨衛生福利部致贈金鎖片，還可以申請市府每個月發放的6,000元人瑞禮金；今年屆齡滿百歲的長輩，總統府會另外致贈敬老狀。社會局透露，台中市目前共有526位人瑞，其中，女性288位、男性238位，西屯區有54位人瑞，是人瑞數最多的行政區。設籍台中市之65歲以上（50年12月31日前出生）、原住民55歲以上（60年12月31日前出生）長者，且於115年8月27日前設籍之長者皆可致贈重陽節敬老禮金。◾️65～89歲（原住民55～89歲）：2000元◾️90～94歲：3000元◾️95～99歲：5000元◾️100歲以上：10000元1、匯款：9月30日發放首日，直接匯入帳戶（須於8月28日前至社福便利站線上申請或戶籍地區公所紙本申請）。2、現金：未申請匯款者，9月30日至10月19日，由各區公所規劃期程發放敬老禮金，應攜帶可資證明之身分證件正本及印章。期限內未領取並經各區公所通知者，得延長期限至115年11月30日，逾期不得領取。115年8月27日前亡故或失蹤仍未除籍者，因出境未能於發放期間完成領取手續者，不予發放。台北市2026年依照修正後的《重陽敬老禮金發放金額標準》，85至98歲提高領取3000元、99歲以上發放10000元及禮品一份；即日起至8月14日開放線上申請登記匯款，首波將於9月1日撥款入帳。且台北市敬老愛心卡也已自7月起全面升級，每月點數增加至600點；如台北市長者使用敬老卡或愛心悠遊卡領取重陽敬老禮金，還能加碼參加抽獎活動。設籍台北市至重陽節當日達3個月以上（相當於今年7月18日含當日前設籍），且於今年12月31日年滿65歲以上（原住民55歲以上）長者。◾️55～84歲（原住民）：1500元◾️65～84歲：1500元◾️75～88歲（原住民）：3000元◾️85～98歲：3000元◾️99歲以上（原住民89歲以上）：10000元及禮品一份◾️一般長者（3選1）：1、登記匯款：即日起至8月14日前，到社會局網站線上或區公所填寫同意書，9月1日首波入帳。2、敬老卡、愛心卡（敬老註記）靠卡：9月7日～9月18日，到北捷車站悠遊卡加值機、四大超商或美廉社「嗶卡」儲值。3、親領現金：10月15日～10月17日，依設籍區公所公布之定點領取。◾️99歲以上（原住民89歲以上）：匯款至長者指定之帳戶、禮品由總幹事親送到府。中低收入戶由社會局直接匯款入帳。請勿使用18%優存、各類年金給付等專戶，禮金將無法匯入。可於2026年12月31日前申請補發，逾期視為放棄。重陽節當月（今年10月）年滿65歲以上長者及55歲以上原住民。須設籍新北市滿1年（重陽節當月底前），且至重陽節當日前1個月仍持續設籍。造冊後至重陽禮金發放日前及重陽禮金發放期間，辦理死亡登記或戶籍遷出本市者，不予致贈。◾️65～79歲（原住民55～74歲）：1500元◾️80～89歲：2000元◾️90～99歲：5000元◾️100歲以上：20000元1、匯款（優先）：即日起至8月27日前，到區公所填寫或上網下載「重陽節敬老禮金金融帳戶申請書」。最快10月14日入帳。2、現金：區公所採定點致贈或到府致贈。3、網路查詢：每年6月至12月開放重陽禮金查詢專區，輸入身分證字號及生日即可查詢金額與領取方式。重陽節當日已滿65歲（原住民滿55歲）市民，並設籍桃園市達6個月且有居住事實者；或經衛生福利部馬偕計畫審核通過，並居留本市之外國籍人士。◾️65～98歲：2500元◾️99歲以上：20000元1、未滿99歲：由區公所於重陽節前5日，直接匯入其郵局或指定金融帳戶。特殊原因經向戶籍所在地區公所申請核准者，得發放現金。2、99歲以上：由區公所指派代表親送現金。3、100歲以上：由社會局或區公所指派代表親送發放。65～99歲長者及55～64歲原住民（6月30日前設籍且持續居住）；100歲以上人瑞（依衛福部社家署名冊）。◾️55～99歲（原住民55～64歲）：1500元（今年由1300元調高金額）◾️100歲以上：10000元禮金及禮品1份（由區長或指派代表轉贈禮金、與2000元以下中央禮品）1、匯入帳戶：115年10月14日撥入長者帳戶。2、領取現金：115年10月14日至115年12月11日。3、退匯補發：115年11月2日至115年12月11日。65歲以上（原住民55歲以上）長者，須於當年6月30日前設籍高雄市，且於9月29日前戶籍未遷出者。◾️65～89歲（原住民55～64歲）：1500元◾️90～99歲：5000元◾️100歲以上：10000元（由社會局專人慰訪）1、即日起至7月31日，至高雄市各區公所／社會局辦理存簿登記入帳，10月2日自動匯入。2、10月2日至10月31日，至公所臨櫃領取或由公所發送。