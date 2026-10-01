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▲大同餐廳改裝前。（圖／大同提供）

從工作環境著手 創造交流與合作機會

▲大同翻轉舊員工餐廳，打造打造TTG COMMONS員工共享空間。（圖／記者李青縈攝）

藝術結合百年台灣企業 翻轉企業文化

▲大同TTG COMMONS員工共享空間，將藝術真正走進日常，邀請藝術家以大同百年歷史及台灣意象為創作靈感，讓玉山、杜鵑花、雲豹及藍腹鷴等台灣元素，以不同形式出現在空間之中。（圖／大同提供）

百年大同總公司二樓原先為員工食堂，但內裝簡陋程度更甚大學學餐，三立董事長張榮華接手大同董事長後，重新改裝，不只是要餐廳，變身成明亮、充滿綠意的共享空間。張榮華表示，希望員工走進這裡，不只是「吃頓飯」，也能找到一個願意坐下來、放鬆一下、和同事聊聊的地方。大同全新員工共享空間「TTG COMMONS」自9月10日試營運，預計10月15日正式營運。歷經十個月規劃，從燈光、家具、植栽、音樂到藝術作品，都是張榮華親自參與規劃。近500坪空間翻轉，設置約500個座位、近百株植栽，以及約50幅台灣當代藝術作品及五間獨立空間，提供員工用餐、辦公、會議、交流及接待使用。透過空間改造，打破傳統員工餐廳的單一功能，創造大同企業文化轉型創造新的起點。未來，TTG COMMONS也可作為第二辦公室、跨部門討論空間，以及接待客戶與合作夥伴的交流場域。張榮華說，企業文化不只來自制度與口號，更存在於人與人每天相處的細節。因此，TTG COMMONS保留多元使用方式，員工可以在這裡吃飯、喝杯咖啡，也可以帶著電腦換個地方工作。張榮華在給同仁的公開信中表示，TTG COMMONS不只是員工餐廳，更是所有大同人的共享空間，希望新的想法、新的合作，都能從這裡開始萌芽。 在大同既有的科技與工業基礎上，他希望進一步加入藝術、人文與美學思維，讓理性與感性、效率與溫度能夠並存。牆上的作品邀請藝術家以大同百年歷史及台灣意象為創作靈感，讓玉山、杜鵑花、雲豹及藍腹鷴等台灣元素，以不同形式出現在空間之中。對大同兒言，一座山、一朵花、一種屬於這塊土地的動物，也承載著與台灣共同成長的記憶。一家公司的改變，不一定都從一項重大決策開始，也可以從員工每天走進的一個空間開始。大同表示，企業文化的形成需要時間，但當人願意坐下來、開始交談，不同部門願意走近彼此，新的合作關係就有機會發生。