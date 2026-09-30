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▲邱沁宜樂於分享理財知識，更創辦線上學習平台，找來師資教大家投資。（圖／邱沁宜臉書）

前財經主播、主持人邱沁宜日前在社群平台分享一張高達6903萬1920.22元的股票投資對帳單，坦言自己看到數字時相當震撼，甚至表示「我算了3遍。」 而這張驚人的績效對帳單，來自她所創立的學習平台的一位資深學員，該名學員從完全不懂投資的菜鳥散戶做起，歷經快6年的系統化學習與嚴格執行紀律，終於在今年教師節前夕，繳出這張代表個人成長的成績單。邱沁宜教師節當天在臉書發文，分享學員投資的驚人收益，她透露這位對帳單的主人，早在2020年投資學習平台剛成立時就已加入，從最基礎的技術分析一路學到進階的走圖、籌碼與產業課程，幾乎班班不缺席。該學員感念授課導師林穎與朱家泓等人的陪伴，特別寫下感謝詞表示這6年來個人成長極大，如今操作心態已轉為中長線布局，不再頻繁短進短出。學員強調，老師傳授的技術分析與走圖技巧已深植心裡，特別是過去最容易忽略的「紀律、停損、停利」，如今慢慢學會等待高勝率機會才出手。看到學生有好成績，授課老師林穎也感動回應，「這真是我最大的成就感與驕傲！這張成績單不是我的功勞，而是你堅持不懈、認真複習與嚴格執行紀律的結果。」邱沁宜自己作為平台創辦人也很感動，並藉此學員的案例想多招攬生意。邱沁宜坦言，當時她鼓勵大家勇敢面對市場時自己也會害怕，但她告訴學員：「如果你願意在別人最害怕的時候開始學習，你贏過的，不只是一次行情，而是別人的10年青春。」隨著台股從當年的8000多點一路洗禮，走過升息、通膨、戰爭及AI浪潮，大盤衝上歷史新高，也驗證了長期學習與克服人性恐懼所帶來的市場回報。邱沁宜現為東風衛視《單身行不行》、民視《財經週末趴》節目主持人，擁有國立臺灣大學EMBA與北京大學光華管理學院EMBA 雙碩士學位。她深耕財經媒體領域逾20年，曾任TVBS主播及壹電視財經中心執行副總編輯，也寫過投資理財暢銷書。對於當初選擇從電視台走出來創業、搭建線上學習平台，邱沁宜表示，過去在節目中雖然能讓大眾快速掌握市場觀念，但一個來賓幾分鐘的發言無法讓一般人完整建立投資體系。她希望能發揮過去在媒體界累積的經驗，尋找專業師資將複雜的財經知識系統化，幫助一般散戶從基礎建立獨立判斷能力。