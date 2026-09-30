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藝人宋逸民創立的「藝起發光」教會，接下來將展開一連串公益與音樂行動，從10月淨灘、11月錄製TVBS《聖誕愛無限》，到高雄、馬來西亞沙巴及花蓮光復鄉的生命音樂分享會，行程一路排到2027年春天。其中最大亮點之一，就是今年《聖誕愛無限》邀請黃宣與母親陳艾美牧師首度同台，母子將透過對唱與生命分享，傳遞親情、信仰與愛；此外潘越雲也將參與演出，陪伴觀眾迎接聖誕節。宋逸民表示，今年11月錄製的TVBS《聖誕愛無限》，將邀請黃宣與母親陳艾美牧師同台，這也是母子倆首度在節目中合作演出。兩人將以音樂與生命故事分享彼此關係，也盼望透過親情的力量，帶給觀眾溫暖與祝福。除了黃宣母子檔，資深歌手潘越雲也將加入演出陣容。她獨特且深具情感的嗓音，預計將為節目增添更多溫度，也讓今年的聖誕音樂內容更具看點。在音樂活動之前，藝起發光也將於10月7日號召藝人朋友、同工及志工，一起投入淨灘公益行動，11月底《STILL 我在這裡》生命音樂分享會也將在高雄福氣教會登場，原班人馬將再次集結，透過詩歌、舞蹈、多媒體與真實生命故事，陪伴曾經跌倒、迷惘的人重新找回勇氣，也提醒大家珍惜身邊重要的人。2027年2月團隊更將前往馬來西亞沙巴，與當地教會合作舉辦海外生命音樂分享會，透過音樂、表演藝術與見證，把來自台灣的祝福帶到更多家庭。除了海外行程，藝起發光也將持續關懷台灣在地。2027年4月10日，團隊將攜手中華基督教救助協會前往花蓮光復鄉舉辦公益音樂會，希望用音樂陪伴偏鄉居民，也邀請更多藝人朋友一起投入公益，把關懷帶到花東地區。談到一路走來的初心，宋逸民與陳維齡表示，他們希望辦的不只是一場又一場活動，而是透過每一次相聚、每一首歌曲與每一個生命故事，陪伴更多人走過人生不同階段。未來也會持續結合公益、音樂與信仰，與藝人、教會及公益團體攜手，把祝福帶到更多需要的地方。