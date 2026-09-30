我是廣告 請繼續往下閱讀

親身經歷沒監委的日子 張景森：那3年半真是太愉快了！

在野替行政權拆掉監督 張景森：執政黨不就可以躺著幹？

立法院藍白昨日以人數優勢全數封殺27位監委，對此行政院前政委張景森直言，如此一來最高興的是行政院，過去在前總統陳水扁任內立院遲遲不處理監委人事案，造成監察院長達3年半沒有監委，當時自己就在行政院工作，公務員違法失職少掉一道外部監督，行政機關受到的制衡也就少了一層，「所有行政機關和公務人員都歡呼！那3年半真是太愉快了！」在野黨用自己的多數，替行政權拆掉一道監督這不是蠢到爆嗎？「有這樣的在野黨，執政黨不就可以躺著幹？」對於藍白封殺27位監委，張景森直言，最高興的是行政院，這結果不是「教訓監察院」，而是讓監察院沒有監察委員可以行使職權。這種事情不是第一次發生，前總統陳水扁任內，第三屆監委2005年任期屆滿後，因為立法院遲遲不處理新任監委人事案，造成監察院長達3年半沒有監委，「執政黨會很痛苦嗎？不！當時小弟在行政院工作」。張景森說，在《憲法》還沒有修改、監察權還沒有移轉以前，監察院就是現行憲政體制中監督行政機關的重要機關。沒有監委，監察院最核心的調查、糾正、糾舉、彈劾等監察職權，無法正常運作。公務員違法失職少掉一道外部監督，行政機關受到的制衡也就少了一層，「所有行政機關和公務人員都歡呼！那3年半真是太愉快了！」張景森表示，歷史今天又以另一種方式重演，這件事情最有趣、也最荒謬的地方是，在野黨原本應該努力監督行政院，現在卻親手讓一個監督行政院的憲政機關失去主要功能，「如果問這個結果誰最輕鬆？而是行政院以及全國各級行政機關」。張景森批評，這些愚蠢的在野黨，反對監察院可以提案修憲廢除；認為監委不好，可以逐一審查、逐一否決。但是把所有人全部封殺，又沒有提出監察權如何接續的制度安排，結果就是先製造一個監督真空，在野黨用自己的多數，替行政權拆掉一道監督，「你說這不是蠢到爆嗎？有這樣的在野黨，執政黨不就可以躺著幹？」