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▲設計師許家綸。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

▲沈伯洋、吳怡農坐上洋流號。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

▲沈伯洋宣布「台北大洋流計畫」。（圖／沈伯洋辦公室提供）

▲沈伯洋說明大洋流計畫。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選辦公室今（29）日舉行「洋流號記者會」、開箱競選總部，總統兼任黨主席賴清德也到現場參觀，兩人特別穿上花襯衫、水手領巾逛競總。沈伯洋除了宣布「台北大洋流計畫」外，也揭示「洋流號」啟航，10月起將在台北舉行6場車掃，邀請市民擔任船員，加入洋流行列。沈伯洋上午在競總召開洋流號記者會，包含賴清德、競選總部總督導徐國勇、競選總部總幹事吳思瑤、競選總部執行總幹事吳沛憶、競選總部副主委吳怡農、競選總部首席副總幹事李建昌、競選總部政策召集人陳培瑜、競選總部文宣召集人范雲、洋流海報設計師許家倫等人出席。洋流海報設計師許家綸也分享KEN以及他的設計理念，他轉述KEN說法，到今天為止，洋流海報已經發出10萬份，代表10萬次走向彼此機會，只要更多人走在一起向前，就可以匯聚更大洋流，大步向前；他則表示，雖然已發出10萬份，但仍收到很多詢問，如何取得海報，而他現在也算是履行社會責任，洋流視覺將與競選團隊共享，未來會有新的計畫，呼籲大家一起成為小水滴，並以豐富樣貌跟大家前進，「希望大家一起把台北變成我們喜歡的樣子」。沈伯洋說明，台北市有六大選區，每一個選區的需求其實不一樣，現在洋流已開始匯聚，而他也常思考，洋流所代表的意義為何，「洋流不屬於我們，是屬於市民、屬於參加的人」。沈伯洋宣布「台北大洋流計畫」總共有六場，首場是10月11日中山大同區，接下來依序是10月18日松山信義區、10月25日內湖南港區、10月31日中正萬華區、11月1日大安文山區、11月7日北投士林區，時間都是下午5時30分至晚間8時30分。 他說，希望這項活動讓大家容易加入，讓大家聲音被聽到、還能聽到解決方案。沈伯洋指出，洋流大車掃通常在假日，第一站會在中山大同，大家能選擇喜歡的方式加入、走一段，最後會到廟口停靠，進入市政開講，其內容多元，也有互動元素，包含他、議員、市民都會在活動中有其角色，共有六場。至於如何加入？沈伯洋提到，加入到官方LINE後，會綁定帳號，就能加入台北大洋流、領取船員證，就能加入這艘船，用船員證就能加入每次車掃、每次市政開講；他提到，登入船員證後，將有三個選項，洋流望遠鏡、洋流雷達、未來航線；就瓶中信部分，沈伯洋提到，可以把抱怨寫上去、將進入系統，這是現場限定的小遊戲，他將隨機抽選，邀請大家上台互動。