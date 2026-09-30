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117球的投球數，也是洋基隊自2012年名人堂左投沙巴西亞（CC Sabathia）在美聯分區系列賽G5繳出121球完投以來，單一投手在季後賽的最單場最多投球數。

成為洋基隊史第一位能在季後賽多次繳出「單場10+K且0失分」的投手

成為MLB歷史上第4位在26歲前，就能於季後賽累積2場「10+三振」的投手

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽首戰今（30）日在紐約洋基體育場點燃戰火，紐約洋基隊靠著25歲王牌右投施利特勒（Cam Schlittler）燃燒小宇宙，主投6.1局投出生涯新高的117球，僅被敲出2支安打、狂飆10次三振無失分，幾乎快把勝利收進口袋。施利特勒不僅有望幫助洋基隊在3戰2勝制的外卡賽拔得頭籌，更一舉寫下洋基隊史百年未見的季後賽神紀錄。出身麻薩諸塞州、從小就是紅襪球迷的施利特勒，自踏上大聯盟舞台後卻變成紅襪大軍最可怕的噩夢。今日首戰他燃燒小宇宙，全場用了生涯新高的117球，主投6.1局僅被敲出2支安打、送出1次保送，狂飆10次三振，其中曲球揮空率更高達50%。當他在第7局完成任務退場時，洋基球場數萬名球迷起立報以熱烈掌聲。根據《ESPN Insights》數據統計，施利特勒此役創下了多項史詩級的里程碑。，且這兩次神級演出全數發生在對決紅襪隊的比賽中。生涯在季後賽面對紅襪累積14.1局，防禦率是完美的0.00，送出高達22次三振。，比肩2025年的耶沙瓦吉（Trey Yesavage）、2003年的貝基特（Josh Beckett）以及1970-71年的名人堂巨投帕爾默（Jim Palmer）。加上例行賽數據，施利特勒生涯對戰紅襪6場先發、38.2局內僅失2分，防禦率是恐怖的0.47，累積飆出49次三振，堪稱當代最強紅襪殺手。施利特勒本季例行賽共先發33場，主投193.2局繳出14勝6敗、防禦率1.95、239次三振的賽揚級成績單。今日在季後賽再度燃燒投滿117球，也引發美國社群網路熱議，許多洋基球迷興奮留言讚嘆：「這就是老派王牌精神，就像萊恩（Nolan Ryan）再現」、「只要他狀況好，就讓他留在場上吃局數」