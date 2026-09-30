由烏拉圭開發團隊Ironhide Game Studio打造的經典塔防系列最新作《王國保衛戰 6：重啟》（Kingdom Rush 6: Genesis），現在已經在全球Steam、App Store與Google Play跨平台上市，適逢系列首作推出15週年，本作將帶領新舊玩家重返最初的大地「利尼維亞（Linirea）」，展開一場拯救王國未來的冒險之旅。
回到過去改變未來 新增更多原創戰役、全新天賦
在《王國保衛戰 6：重啟》的遊戲故事中，艾納妮之劍（Sword of Elynie）意外撕裂出時間傳送門，玩家將跳進時空之門回溯到傳送門開啟前的早期時代，當時最偉大的傳奇人物仍是平凡人，而系列標誌性反派Vez'nan（威之難）也還是青年時期，尚未成為反派。玩家必須在黑暗能量徹底腐化Vez'nan之前阻止他的陰謀，保衛過去並改變未來。
《王國保衛戰 6：重啟》有豐富的原創戰役內容與靈活的策略配置，主要特色有：
多樣化戰役地形：橫跨利尼維亞3種地貌，包含王城Citadel、雲暴邃淵Stormcloud Depths，及遙遠的Arcania之地，共計18個戰役關卡。
龐大陣容搭配：收錄15座特色防禦塔、12位史詩英雄，每關可同時調派2位英雄上場，與9種強力法術。
強敵與Boss挑戰：面對來自5個不同陣營、超過40種以上的敵人，以及6場巨型頭目（Boss）戰。
全新天賦與進度系統：英雄與法術均擁有專屬的升級樹，防禦塔則採用全域升級機制，玩家可於關卡之間隨時調整並重置策略。
成就與幽默彩蛋：Steam平台支援超過50項成就，並延續Ironhide招牌的手繪卡通風格與幽默彩蛋。
5模式等待玩家挑戰 跨平台發售中
《王國保衛戰 6：重啟》除了主線戰役之外，每個關卡還能解鎖5種挑戰模式：
經典模式：重現2011年初代體驗，僅能使用8種經典防禦塔、2種法術與1位英雄。
鋼鐵挑戰：只有一條命，挺過一波波毀滅性的菁英敵人攻勢。
閃電挑戰：3波快節奏攻勢，敵人速度更快且獲得金幣效益更高。
英雄派對：允許同時率領 4 位英雄上場，但完全禁止使用任何法術。
法術突擊：完全移除英雄，單純考驗防禦塔配置與冷卻加速的法術施放時機。
目前《王國保衛戰 6：重啟》已在Steam、App Store與Google Play跨平台上市，Steam建議售價為377元，10月9日前特價339元，App Store售價220元，Google Play售價230元，官方表示，很感謝玩家過去15年來的支持，玩家們還是他們製作遊戲的動力。
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在《王國保衛戰 6：重啟》的遊戲故事中，艾納妮之劍（Sword of Elynie）意外撕裂出時間傳送門，玩家將跳進時空之門回溯到傳送門開啟前的早期時代，當時最偉大的傳奇人物仍是平凡人，而系列標誌性反派Vez'nan（威之難）也還是青年時期，尚未成為反派。玩家必須在黑暗能量徹底腐化Vez'nan之前阻止他的陰謀，保衛過去並改變未來。
多樣化戰役地形：橫跨利尼維亞3種地貌，包含王城Citadel、雲暴邃淵Stormcloud Depths，及遙遠的Arcania之地，共計18個戰役關卡。
龐大陣容搭配：收錄15座特色防禦塔、12位史詩英雄，每關可同時調派2位英雄上場，與9種強力法術。
強敵與Boss挑戰：面對來自5個不同陣營、超過40種以上的敵人，以及6場巨型頭目（Boss）戰。
全新天賦與進度系統：英雄與法術均擁有專屬的升級樹，防禦塔則採用全域升級機制，玩家可於關卡之間隨時調整並重置策略。
成就與幽默彩蛋：Steam平台支援超過50項成就，並延續Ironhide招牌的手繪卡通風格與幽默彩蛋。
《王國保衛戰 6：重啟》除了主線戰役之外，每個關卡還能解鎖5種挑戰模式：
經典模式：重現2011年初代體驗，僅能使用8種經典防禦塔、2種法術與1位英雄。
鋼鐵挑戰：只有一條命，挺過一波波毀滅性的菁英敵人攻勢。
閃電挑戰：3波快節奏攻勢，敵人速度更快且獲得金幣效益更高。
英雄派對：允許同時率領 4 位英雄上場，但完全禁止使用任何法術。
法術突擊：完全移除英雄，單純考驗防禦塔配置與冷卻加速的法術施放時機。
目前《王國保衛戰 6：重啟》已在Steam、App Store與Google Play跨平台上市，Steam建議售價為377元，10月9日前特價339元，App Store售價220元，Google Play售價230元，官方表示，很感謝玩家過去15年來的支持，玩家們還是他們製作遊戲的動力。