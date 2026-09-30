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台北市金華國中9月初發生學生食用營養午餐「小卷」後，身體不適腹瀉的問題，市議員簡舒培質疑集體食物中毒，但遭北市教育局否認，校長更為此道歉。台北市長蔣萬安昨到金華國中陪吃午餐，並拿儀器測試營養午餐的鹹度，但遭綠營開轟應該要測鮮度非鹹度。蔣萬安今（30）日解釋，過鹹對孩子健康會有影響，對於午膳供應委員會這麼用心做的更多，他給予高度肯定。蔣萬安今出席臺北市無菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會，針對昨天到金華國中視察營養午餐，拿儀器測試營養午餐鹹度遭批評一事，他說昨天到金華國中看到很多家長會志工、校方同仁還有午膳供應會的夥伴，這段時間非常辛苦，受到委屈，所以去給他們加油打氣跟鼓勵。蔣萬安說，家長會同仁跟午膳供應會夥伴很辛苦，當然會對食材品質安全按照原定SOP做檢測跟把關，但會更進一步測試鹹度，過鹹對孩子健康也會有影響，對於午膳供應委員會這麼用心做的更多，他給予很高的肯定。