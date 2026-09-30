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公投遭中選會否決 洪孟楷：改由國會直接修法

鎖定四類重大犯罪 加重詐欺設500萬元門檻

立法院日前通過由國民黨推動的鞭刑公投案，但遭中選會否決，國民黨團今（30）日召開記者會，宣布將推動《刑法》修正，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等犯罪，增列「強制鞭打」為刑法從刑，明定適用罪名、法院裁量、執行上限及醫療安全機制，強化重大犯罪嚇阻效果。國民黨立委洪孟楷今說明修法版本，規範重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺犯罪可施用；鞭刑下數定為3下以上，12下以下。洪孟楷表示，修法的重要背景，就是鞭刑入法公投日前遭中央選舉委員會否決。原希望讓人民透過公投直接表達對重大犯罪刑事政策的意見，中選會卻認定不符合《公民投票法》重大政策創制或複決事項而不予通過。洪孟楷批評，此舉形同沒收人民透過公投表達意見的機會；既然公投的路被擋下，就由國會負起責任，直接提案修法，讓制度回到立法院公開辯論、實質審查。洪孟楷指出，當前詐騙依舊猖獗，重大性暴力、虐童、毒駕等社會案件更層出不窮，人民對治安與人身安全的焦慮並未消失。洪孟楷批評，政府面對治安問題不能只停留在口號與宣示，更不能漠視被害人及守法人民要求有效嚇阻重大犯罪的聲音；當既有刑罰無法回應社會對重大犯罪的憤怒與不安，國會就有責任提出更具嚇阻效果的制度改革。洪孟楷強調，本次修法並非全面推動鞭刑，而是採「特定重大犯罪、法律明文列舉、法院個案裁量」。強制鞭打不得單獨宣告，僅能附隨主刑適用，法院並須依犯罪手段、法益侵害程度、被害人人數、犯罪所得、犯後態度及再犯危險性等因素決定是否宣告。草案適用四類重大犯罪，包括特定毒駕及其致死、致重傷案件；加重性侵害及性侵致死致重傷等重大性暴力；重大兒虐致死致重傷；以及符合門檻的重大加重詐欺。其中加重詐欺須經宣告三年以上有期徒刑，且犯罪所得達五百萬元以上或被害人達三人以上，始得併予宣告。草案規定法院得宣告三下以上、12下以下強制鞭打，數罪併罰最高12下；行為時未滿十八歲者，執行時年滿六十五歲者，不得執行強制鞭打。執行前須由醫師評估並出具書面意見，執行時醫師在場，如認繼續執行有重大健康風險，應立即停止；未能執行的全部或一部強制鞭打，則由法院依法以有期徒刑替代，避免刑罰效果因執行不能而落空。洪孟楷表示，中選會擋下公投，不代表重大犯罪刑罰改革的討論就此結束。這次直接提出修法，就是要讓治安、詐騙與重大暴力犯罪問題進入國會公開檢驗、逐條討論；在兼顧罪刑法定、比例原則及醫療安全下，建立更具嚇阻力、也更能回應被害人的刑事制度。