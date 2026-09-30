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小卷爭議延燒 蔣萬安赴校視察營養午餐

簡舒培酸「測鹹度、保食安」 追問有沒有向學生道歉？

楊植斗反擊：測鹹度本來就是午餐把關流程

批簡舒培「只想把孩子當武器攻擊市府」

台北市金華國中近日遭民進黨台北市議員簡舒培指控，疑似多個班級、甚至導師室有人腹瀉、嘔吐；北市教育局則表示，校方僅接獲1名學生腹瀉、同班另2人身體不適，且症狀不同，其他班級師生沒有相關反映，認定並非集體食物中毒。對此，台北市長蔣萬安昨（29）日親赴金華國中視察營養午餐，並操作鹹度儀檢測當天菜色，卻再度遭簡舒培怒轟，「測了鹹度，就能知道孩子為什麼吃完午餐身體不舒服嗎？」國民黨台北市議員楊植斗則反嗆，測量鹹度本就是校方平日營養午餐把關流程之一，痛批簡舒培「為反而反」。簡舒培23日指稱接獲家長陳情，金華國中有學生及教師於9月4日食用含小卷的營養午餐後出現身體不適；教育局則反駁，經校方調查僅有3名同班學生反映不同程度不適，其他班級師生無症狀，未達疑似食品中毒標準。金華國中校長黃啟清之後也發表公開信，表示學生健康與安全是學校最優先考量，並承諾重新檢視食安流程。爭議延燒後，蔣萬安昨中午前往金華國中視察營養午餐，除了了解供餐及食品安全流程，也與家長會討論菜單設計、學生用餐回饋，以及學校與團膳業者的溝通方式，現場並實際操作鹹度儀，測量當天餐點鹹度。不過，就在蔣萬安操作鹹度儀的畫面曝光後，簡舒培發文開砲，質疑「蔣萬安跑去學校『測鹹度』，這樣就能守護營養午餐食安？！」測了鹹度，就能知道孩子為什麼吃完午餐身體不舒服嗎？「還是『測鹹度、保食安』，是台北市獨門科技？！」簡舒培表示，家長真正需要的是查明原因、落實把關，讓孩子能在學校安心吃飯。她也批評蔣萬安，「而且演了半天，蔣萬安市長有向腹瀉的孩子道歉了嗎？！」隨後，楊植斗發文反擊簡舒培，直批「又起肖了」，並表示蔣萬安前往金華國中的目的，是替近期承受爭議的師生打氣，同時視察營養午餐供餐流程，操作鹹度儀也是了解校方平時如何把關餐點。楊植斗指出，金華國中在營養午餐出餐前，每月會與桶餐業者、營養師討論午餐菜色；出餐後則包括目視檢查菜色、份量及異物，測量甜度與鹹度，避免學生攝取過量或不足，並由委員實際試吃、巡班了解師生意見，觀察及記錄廚餘量，相關試吃內容與照片也會上傳群組供家長查看。楊植斗因此認為，孩子要吃得健康，本來就需要控制食物鹹度，蔣萬安使用鹹度儀視察餐點、關心學生，卻被簡舒培拿來嘲諷。楊植斗進一步批評，簡舒培「愛造謠、不道歉」，也「根本不關心孩子的健康，只想把孩子當武器拿來攻擊市府」，認為金華國中對營養午餐的把關相當嚴格，卻仍遭到政治攻擊。他最後將爭議拉回選戰，批評部分政治人物「為反而反」、「刻意找碴」，並點名苗博雅、簡舒培、沈伯洋，呼籲選民下架這類候選人。