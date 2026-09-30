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台北市長選戰持續升溫，沈伯洋近期聲勢受到關注，最新民調與尋求連任的蔣萬安僅差1.2個百分點。就在選情拉鋸之際，蔣萬安競選辦公室29日正式成立，喊出「台北安可」競選口號，並找來包括前政治線記者楊沛緰在內的年輕幕僚加入團隊。對於雙方近期競選布局，作家趙曉慧認為，「安可」倒也符合蔣萬安的第一任期執政風格，他是一個表演型的市長，擅長做表面功夫。趙曉慧表示，藍綠雙方的競選口號與視覺識別都已出爐，沈伯洋是「台北順起來」，蔣萬安是「台北安可」，何者容易讓選民有共鳴？蔣萬安寄意他的第一任期施政表現很精彩，讓台北市民感到驚艷，所以希望蔣萬安連任「再來一次」，其次是呼應他姓名中有一個「安」；在色調上，「台北安可」走的是黑藍青的冷色調，基本上符合國民黨的藍色，但就是冷。接著，趙曉慧提到，「順起來」的「順」是一個正能量滿滿、很吉利的字，例如一帆風順、事事如意、政通人和。「順」字有一個「川」，呼應沈伯洋的「洋」，風調雨順、海納百川、政通人和。在色調上，沈伯洋的「台北順起來」走暖色系的橘色，給人溫暖、明亮的感受。完全捨棄民進黨的傳統綠色，明顯是想破圈，吸納民進黨以外的新票源。「安可」與「順」，對一般民眾來說何者容易有共鳴？趙曉慧直言，當然是「順」字。「順起來」能給予所有族群最深層的安心感，帶來新的希望，擺脫一切的停滯與空轉，向前飛躍，這一如沈伯洋的暖男特質，他希望大家一起共好，匯聚眾人的力量一起推動台北的進步；至於「安可」，像是只聚焦在蔣萬安的個人秀，他在台上表演獨角戲，選民只能在台下欣賞他，沒有參與感。