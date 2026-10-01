2026第63屆金馬獎將在11月22日於臺北流行音樂中心舉行，由香港演員柯煒林獨挑大樑，星光大道則由楊千霈與黃迪揚共同搭檔主持，下午5點開始星光大道、晚間6:30點進行頒獎。今（1）日也公布完整入圍名單。
以下為本文重點：
2026第63屆金馬獎入圍名單
2026第63屆金馬獎主持人名單
2026第63屆金馬獎「死亡之組」
2026第63屆金馬獎轉播資訊
2026第63屆金馬獎常見問題FAQ
2026第63屆金馬獎入圍名單
☆最佳劇情片
☆最佳導演
☆最佳男主角
☆最佳女主角
☆最佳男配角
☆最佳女配角
☆最佳新導演
☆最佳新演員
☆最佳原著劇本
☆最佳改編劇本
☆最佳攝影
☆最佳剪輯
☆最佳美術設計
☆最佳造型設計
☆最佳動作設計
☆最佳視覺效果
☆最佳原創電影音樂
☆最佳原創電影歌曲
☆最佳音效
☆最佳紀錄片
☆最佳劇情短片
☆最佳紀錄短片
☆最佳動畫片
☆最佳動畫短片
☆年度台灣傑出電影工作者
☆獲獎待更新
☆終身成就獎
2026第63屆金馬獎主持人名單
典禮由香港演員柯煒林主持，星光大道則由楊千霈與黃迪揚共同搭檔主持。
2026第63屆金馬獎「死亡之組」
2026第63屆金馬獎轉播資訊
電視主頻：台視
網路直播：MyVideo、LINE TODAY、金馬獎官方YouTube、台視YouTube
海外直播：StarHub（新加坡）、astro（馬來西亞、汶萊）
2026第63屆金馬獎常見問題FAQ
Q1：2026 第 63 屆金馬獎預計何時舉辦？
入圍名單公布： 2026年10月1日舉辦入圍記者會
頒獎典禮日期： 2026年11月22日於臺北流行音樂中心舉行
Q2：金馬獎在哪一台播出？
依照近年金馬獎頒獎典禮轉播權慣例：
台灣電視獨家轉播： 台視（TTV 主頻）。
網路獨家直播： MyVideo（獨家線上直播）、金馬官方 YouTube 頻道（海外及部分限定區域）。
LINE 平台： LINE TODAY（新聞即時更新、紅毯直擊與花絮）。
Q4：金馬獎是哪個國家的？
金馬獎是臺灣舉辦的電影獎項。
Q5：金馬獎誰可以參加？
凡是符合「逾半對白使用華語」或是「主創工作人員半數以上為華人且導演為華人」條件的電影作品，皆可報名參加金馬獎。
Q6：金馬獎入圍者可以獲得哪些獎品？
金馬獎入圍者可以獲得包含30個以上知名品牌、總價值近新台幣10萬元的專屬「金馬貴賓禮箱」。
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2026第63屆金馬獎入圍名單
2026第63屆金馬獎主持人名單
2026第63屆金馬獎「死亡之組」
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2026第63屆金馬獎常見問題FAQ
☆最佳劇情片
☆最佳導演
☆最佳男主角
☆最佳女主角
☆最佳男配角
☆最佳女配角
☆最佳新導演
☆最佳新演員
☆最佳原著劇本
☆最佳改編劇本
☆最佳攝影
☆最佳剪輯
☆最佳美術設計
☆最佳造型設計
☆最佳動作設計
☆最佳視覺效果
☆最佳原創電影音樂
☆最佳原創電影歌曲
☆最佳音效
☆最佳紀錄片
☆最佳劇情短片
☆最佳紀錄短片
☆最佳動畫片
☆最佳動畫短片
☆年度台灣傑出電影工作者
☆獲獎待更新
☆終身成就獎
典禮由香港演員柯煒林主持，星光大道則由楊千霈與黃迪揚共同搭檔主持。
2026第63屆金馬獎「死亡之組」
2026第63屆金馬獎轉播資訊
電視主頻：台視
網路直播：MyVideo、LINE TODAY、金馬獎官方YouTube、台視YouTube
海外直播：StarHub（新加坡）、astro（馬來西亞、汶萊）
2026第63屆金馬獎常見問題FAQ
Q1：2026 第 63 屆金馬獎預計何時舉辦？
入圍名單公布： 2026年10月1日舉辦入圍記者會
頒獎典禮日期： 2026年11月22日於臺北流行音樂中心舉行
Q2：金馬獎在哪一台播出？
依照近年金馬獎頒獎典禮轉播權慣例：
台灣電視獨家轉播： 台視（TTV 主頻）。
網路獨家直播： MyVideo（獨家線上直播）、金馬官方 YouTube 頻道（海外及部分限定區域）。
LINE 平台： LINE TODAY（新聞即時更新、紅毯直擊與花絮）。
Q4：金馬獎是哪個國家的？
金馬獎是臺灣舉辦的電影獎項。
Q5：金馬獎誰可以參加？
凡是符合「逾半對白使用華語」或是「主創工作人員半數以上為華人且導演為華人」條件的電影作品，皆可報名參加金馬獎。
Q6：金馬獎入圍者可以獲得哪些獎品？
金馬獎入圍者可以獲得包含30個以上知名品牌、總價值近新台幣10萬元的專屬「金馬貴賓禮箱」。