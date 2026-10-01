2026第63屆金馬獎將在11月22日於臺北流行音樂中心舉行，由香港演員柯煒林獨挑大樑，星光大道則由楊千霈與黃迪揚共同搭檔主持，下午5點開始星光大道、晚間6:30點進行頒獎。今（1）日也公布完整入圍名單。

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以下為本文重點：

2026第63屆金馬獎入圍名單
2026第63屆金馬獎主持人名單
2026第63屆金馬獎「死亡之組」
2026第63屆金馬獎轉播資訊
2026第63屆金馬獎常見問題FAQ

▲金馬63遞獎大使，裴子齊（左起）、羅晨恩、何曼希、玨君、周健瑜。（圖／金馬影展提供）
▲金馬63遞獎大使，裴子齊（左起）、羅晨恩、何曼希、玨君、周健瑜。（圖／金馬影展提供）
2026第63屆金馬獎入圍名單

☆最佳劇情片

☆最佳導演

☆最佳男主角

☆最佳女主角

☆最佳男配角

☆最佳女配角

☆最佳新導演

☆最佳新演員

☆最佳原著劇本

☆最佳改編劇本

☆最佳攝影

☆最佳剪輯

☆最佳美術設計

☆最佳造型設計

☆最佳動作設計

☆最佳視覺效果

☆最佳原創電影音樂

☆最佳原創電影歌曲

☆最佳音效

☆最佳紀錄片

☆最佳劇情短片

☆最佳紀錄短片

☆最佳動畫片

☆最佳動畫短片

☆年度台灣傑出電影工作者

☆獲獎待更新

☆終身成就獎

▲柯煒林擔任金馬63典禮主持人。（圖／金馬執委會提供）
▲柯煒林擔任金馬63典禮主持人。（圖／金馬執委會提供）
2026第63屆金馬獎主持人名單

典禮由香港演員柯煒林主持，星光大道則由楊千霈黃迪揚共同搭檔主持。

2026第63屆金馬獎「死亡之組」

2026第63屆金馬獎轉播資訊

電視主頻：台視

網路直播：MyVideoLINE TODAY金馬獎官方YouTube台視YouTube

海外直播：StarHub（新加坡）、astro（馬來西亞、汶萊）

2026第63屆金馬獎常見問題FAQ

Q1：2026 第 63 屆金馬獎預計何時舉辦？

入圍名單公布： 2026年10月1日舉辦入圍記者會

頒獎典禮日期： 2026年11月22日於臺北流行音樂中心舉行

Q2：金馬獎在哪一台播出？

依照近年金馬獎頒獎典禮轉播權慣例：

台灣電視獨家轉播： 台視（TTV 主頻）。

網路獨家直播： MyVideo（獨家線上直播）、金馬官方 YouTube 頻道（海外及部分限定區域）。

LINE 平台： LINE TODAY（新聞即時更新、紅毯直擊與花絮）。

Q4：金馬獎是哪個國家的？

金馬獎是臺灣舉辦的電影獎項。

Q5：金馬獎誰可以參加？

凡是符合「逾半對白使用華語」或是「主創工作人員半數以上為華人且導演為華人」條件的電影作品，皆可報名參加金馬獎。

Q6：金馬獎入圍者可以獲得哪些獎品？

金馬獎入圍者可以獲得包含30個以上知名品牌、總價值近新台幣10萬元的專屬「金馬貴賓禮箱」。

▲金馬限定典藏組有許光漢代言的LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代。（圖／金馬影展提供）
▲金馬限定典藏組有許光漢代言的LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代。（圖／金馬影展提供）

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...