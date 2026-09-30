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重大違規再犯講習新制！講習班時數延長6小時

▲交通新制今上路！酒駕再犯講習延長至15小時。圖為於靈堂舉辦道安講習震撼教育。（圖／NOWNEWS資料照）

新增未滿18歲無照再犯班！家長須陪同上課

講習無故缺席最重扣照！逾期先開罰1800元

🟡機車駕訓預計116年開跑！增加3小時路訓

交通部公路局宣布「重大違規再犯講習」新制今（30）日正式上路！一年內曾受講習卻再次違規的駕駛，講習時數全面延長，並首度新增未滿 18 歲無照再犯班，無故缺席最高處 1,800 元罰鍰並吊扣駕照半年。此外，公路局也公布機車駕訓最新改革進度，預計 116 年正式納入道路駕駛課程，全方位提升路安！為遏止道路違規再犯行為，公路局針對過去一年內曾受講習卻再次違規的駕駛人加重講習力道。其中一般「講習再犯班」時數由原本的 4 小時延長至 6 小時；而，預估全台一年將有約 2.8 萬人適用新規定。本次。內容包含交通法令與責任探討（2小時）、親職關係與兒少保護（2小時），以及道路風險辨識與考照說明（2小時）。公路局嚴格規定，未成年違規者參訓時，收到講習通知切勿缺席！；若；若車主縱容無照者駕駛，車輛牌照亦將同步吊扣半年。除了講習新制，公路局也公開機車駕訓推動進度。目前全台機車駕訓班已大幅成長至 118 家，參訓人數占全體考生近 4 成，陽明交大研究指出同時參加場訓與路訓者可降低 51% 肇事率。政府目前正預告修法，規劃將總訓練時數由 16 小時增加至 21 小時，正式增設 3 小時「道路駕駛訓練」，目標於 116 年 1 月 1 日全面推行。