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無縫傳輸 避免海纜斷線風險

近年周邊海域海纜中斷事件頻傳，單一路徑專線已不足以抵禦海底電纜斷鏈風險。是方電訊今（30）日宣布，攜手Google Cloud，推出「多元跨國海纜服務」，針對安全與合規要求度極高的企業、金融機構與政府機關提供不中斷、高數位韌性安全網路，建構國家級防線。雙方整合國際海纜網路資源並導入Cross-Site Interconnect（CSI）跨站互連技術，推出多元跨國海纜服務（Multi-Route Protection Service）。Google Cloud台灣業務副總經理張裕昌表示：「隨著跨國AI算力與巨量資料傳輸需求急劇攀升，加上外在環境帶來的海纜中斷風險，建構具備高數位韌性的通訊架構已成為企業與政府的當務之急。」是方董事長邵泓嘉表示，此次導入Google Cloud CSI 跨站互連技術，正是為台灣市場量身打造的關鍵解方，協助客戶從被動承受損失升級為主動防禦架構。去年底是方成功取得Google Verified Peering Provider（VPP）金級認證，代表是方在網路基礎設施的穩定連線和備援設施，已獲得全球科技龍頭的嚴格驗證與高度肯定。這項認證讓企業能更直接的與Google全球網路骨幹進行對等連線（Direct Peering），提升雲端服務的效率和可靠性。多元跨國海纜服務，結合Google全球網路與是方超過1,200Gb的亞洲骨幹網路，底層自動探測，遇斷線則於毫秒內完成自動調度繞道，避免單一海纜斷線風險。同時，提供99.95%以上的SLA可用度保證，讓客戶端對於修復過渡期間完全無感，並且可高效節省成本與彈性頻寬。是方總經理劉耀元指出，以金融機構為例，即便主要海纜遭受破壞，核心交易帳務與跨國清算網路仍可透過CSI多元路徑無縫傳輸，避免造成重大財務與商譽損失，消除清算中斷風險，完全符合金管會對金融機構關鍵系統業務連續性運作計畫與跨境資料傳輸、委外資安的合規要求。此外，本服務更能提供政府機關確保網路通訊暢通與關鍵資料防護，建構極高抗毀能力的國家級通訊動脈，即使國際海纜遭遇非預期破壞，仍能維持涉外聯絡與民生核心資料庫跨區備份順暢運作，鞏固國家數位主權。