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▲康乃爾7男被控下藥性侵 涉案人遭銀行火速開除（圖／截自ＡＢＣ新聞）

美國常春藤名校康乃爾大學2年前爆發的兄弟會性侵指控，近日出現新轉折。紐約州湯普金斯郡地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）宣布重啟刑事調查，案發後被告與受害者之間的通訊內容也同步曝光。被告之一的薩拉比亞（Diego Sarabia）已遭任職的富國銀行（Wells Fargo）開除。據美媒TMZ報導，薩拉比亞自2022年起任職於富國銀行北卡羅來納州夏洛特分行，在檢方重啟調查的消息公開後遭到解雇，且據報解雇原因與本案直接相關。富國銀行對此未予回應。案發於2024年10月。一名女大生指控，她在酒醉狀態下前往康乃爾大學Chi Phi兄弟會宿舍拜訪友人，其中一名被告竟在Snapchat群組發訊息呼朋引伴，寫下「樓上有免費的女人」等字句。她指稱，自己隨後7小時內遭多人輪流性侵，過程中被灌下高濃度酒精，並被施用大麻及K他命，還數度被打耳光，手機更被放在房間另一端，讓她無從求救。民事訴狀列出7名被告，分別為英格爾斯（Matthew Ingalls）、紐維爾（Johnathan Newell）、李溫斯頓（Winston Lee）、洛佩斯（Gillio Lopes）、薩拉比亞、諾里斯（Scott Norris）及克雷奇瑪（Scott Kretzschmar），並指控薩拉比亞是強迫女方吸毒的2名男子之一。CBS於29日公開多張案發後的簡訊截圖。其中一名被告在2天後傳訊息向受害者致歉，稱對「事情發展」感到抱歉，但對當晚發生的事「記憶有些模糊」，並表示自己與另一名在場男子都後悔當時喝得太醉，沒能在事態失控前喊停。當時20歲的受害者回覆，她的記憶同樣模糊，且大家都喝醉了，還說「那些性行為沒有違法」，但也補充希望下次別再帶那些男的K他命。她的律師吉奧弗拉（Thomas Giuffra）指出，委託人當時仍處於否認現實與創傷狀態，是刻意以溫和語氣套話，強調這些簡訊不能作為當晚性行為出於自願的證明。校方內部調查結束後，7名涉案男生中僅2人遭退學，其餘5人以寫文章、參加工作坊或短暫停學等輕微處分收場，且無人被捕或遭起訴，訴訟曝光後引發輿論譁然。范豪頓解釋，受害者在2024年11月的宣誓陳述中，並未提及遭強迫用藥或輪暴，還形容自己「自願、清醒且同意參與」，與民事訴訟中的指控落差極大。正因新指控與原先陳述「截然不同」，他才決定重啟調查。被告中的諾里斯與克雷奇瑪，則透過本人或律師向ABC否認涉案。