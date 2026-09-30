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▲「漢堡好港節」10月31日下午3點起，連兩天在珊瑚礁群免費入場。（圖／高流提供）

今年高雄流行音樂中心首次攜手德國經濟辦事處以音樂生活節形式策辦文化交流主題的「漢堡好港節」，10月31日下午3點起，連兩天在珊瑚礁群免費入場，以美食、音樂、影像及文化體驗四大主題，串聯6組臺德藝人演出、近50個異國美食與品牌、漢堡影像藝術團隊「A Wall is a Screen」及跨界合作夥伴「德國Emma®」。高雄與漢堡同為充滿活力與特色的港灣城市，自 1999 年締結為姊妹港後，至今夥伴關係已跨越四分之一世紀。今年首度與德經處共同舉辦「漢堡好港節」，現場集結德式特色餐酒體驗，包含德式香腸、豬腳、巴伐利亞啤酒及薩克森威士忌，以及臺式壽桃漢堡、蘿蔔糕素漢堡、港式油蔥雞菠蘿堡等世界創意漢堡，近50攤的異國美食，打開民眾味蕾與生活的雙重想像。展演類型也橫跨音樂與影像，邀請現居漢堡的美裔創作歌手Sophia Kennedy、被德版《VOGUE》雜誌評選為全國最具潛力的新人之一的BOVIY登台；臺灣卡司則由金曲最佳演唱組合「椅子樂團」、山系靈魂歌手雷擎L8ching、創作新星呂允 Lu Yun及臺德混血饒舌歌手Majin擔綱。影像方面，德經處與漢堡市文化與媒體傳播局共同規劃，特別邀請來自德國漢堡知名的影像策展團隊「A Wall is a Screen」，將德國影像作品帶出傳統戲院，利用高流珊瑚礁群建築結構作為銀幕，讓民眾邊步行、邊觀賞，打造極具視覺震撼的戶外電影體驗，讓道地的漢堡創意與高雄的港灣空間完美交會共融。為呈現多維度的文化對話，「漢堡好港節」特別規劃多項動靜皆宜的日夜亮點活動。高流與精品床墊品牌「德國Emma®」跨界合作闔家咸宜的「床邊故事」，於珊瑚礁群鋪設戶外床墊，歡迎民眾「直接躺平」，享受下午「佳伶老師繪本花園」與「黃百合老師」為兒童講述德國繪本，夜間則由知名《台灣最好睡》 Podcaster 帶來「安眠」格林童話朗讀。此外，活動結合港灣的水域場景與起源於德國的手球運動，獨家首創「水上手球」日間體驗；同時推出結合酒精催化與自由創作的「微醺繪畫」，引領民眾沉浸體會德式生活美學。高流「漢堡好港節」相關體驗活動 10 月 9 日開放線上報名，更多詳情以高流官網和社群平台公佈為準。