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2026愛知名古屋亞運柔道賽事今（30）日登場，中華隊「柔道男神」楊勇緯在男子60公斤級強勢推進衛冕之路。楊勇緯16強首戰僅花2分55秒擊敗沙烏地阿拉伯選手ALSAIARI Abdulrahman，隨後8強戰再以1分58秒擊敗塔吉克選手KUDBUDINOV Loiq，靠著十字關節技迫使對手拍墊認輸，順利晉級4強，距離亞運2連霸再近一步。楊勇緯16強首戰面對沙烏地阿拉伯選手ALSAIARI Abdulrahman，開賽後積極搶攻，透過抓握與身體控制尋找進攻節奏。比賽進入後半段，他逐漸掌握主導權，正規時間剩下1分30秒時，成功使出招牌三角固進入壓制，率先拿下半勝。取得領先後，楊勇緯並未保守收尾，反而持續壓迫對手，在剩下1分05秒時再添一次半勝，累積2次半勝直接形成一本，最終以2分55秒強勢結束比賽，順利挺進8強。來到8強戰，楊勇緯迎戰塔吉克選手KUDBUDINOV Loiq，這場比賽他同樣展現極佳進攻效率。比賽開打後，楊勇緯持續掌握節奏，並在地面戰找到機會，成功鎖上十字關節技。塔吉克選手在關節技壓制下無法脫困，最終拍墊認輸，楊勇緯僅花1分58秒就收下勝利，連兩戰都以一本勝晉級，正式闖進男子60公斤級4強。楊勇緯是上屆杭州亞運男子60公斤級金牌得主，當時他在決賽擊敗南韓名將李夏林，替中華代表團拿下亞運史上第100面金牌，也寫下個人生涯代表作。本屆愛知名古屋亞運，他再度站上男子60公斤級舞台，目標就是挑戰亞運2連霸。如今楊勇緯連過16強與8強，正式挺進4強，代表他的衛冕之路已經走完一半。接下來只要再拿下4強戰，就能再次闖進金牌戰，挑戰連兩屆亞運站上最高頒獎台。為了備戰本屆亞運，楊勇緯早在9月9日便提前前往東京移地訓練，25日再進駐名古屋。經過多日等待後，他今天終於正式登場，首戰就以熟悉的壓制技術快速過關，順利挺進8強，也讓中華柔道隊衛冕希望持續升溫。