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入住即可享有加碼優惠 12家響應飯店名單一覽

▲臺中市觀光旅館商業同業公會集結台中12家飯店，包含台中金典酒店，推出國旅補助最新加碼，將優惠延長到2027年1月底。（圖／金典酒店提供）

獎項包含價值6萬8的總套 還有iPhone 18 Pro 256GB與住宿券

入住後完成登錄即可參加抽獎 2027年2月3日公布中獎名單

臺中市觀光旅館商業同業公會宣布，國旅補助活動中台中的登錄抽獎活動將於11月截止，因此集結12家飯店攜手臺中市好禮協會推出「讓旅程延續，讓美好在臺中發生」響應國旅好康接力聯合行銷活動，將優惠延長到2027年1月底，入住12家飯店就可上網登陸參加抽獎，獎項包含可以抽獎價值6萬8000元總統套房住宿券，還有iPhone 18 Pro 256GB、萬元臺中好禮等。臺中市觀光旅館商業同業公會解釋，2026年11月30日前，使用國旅補助入住活動會員飯店的旅客即可登錄抽獎；待此補助優惠活動結束後，公會與會員飯店再接棒，自12月1日起至2027年1月31日，平日入住符合資格的旅客，同樣享有抽獎機會。此次臺中市觀光旅館商業同業公會12家會員飯店全數響應，包括臺中市觀光旅館商業同業公會強調，為讓產業加碼更有感，本次抽獎也集結會員飯店資源，頭獎由台中港酒店提供價值6萬8000元總統套房住宿券，另有iPhone 18 Pro 256GB、臺中市好禮協會嚴選萬元禮包；台中金典酒店提供平日一泊二食住宿券，台中福華大飯店、全國大飯店亦提供住宿券及相關好禮。活動採全數位登錄，旅客入住後掃描各會員飯店櫃台的活動QR Code，填寫相關資料並上傳入住憑證或發票，即可完成登錄。預計於2027年2月3日公開抽獎，以實體號碼球抽出中獎序號，全程同步直播，並邀請見證律師協助核對名冊及中獎資格。