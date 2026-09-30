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昔日有「民視第一小生」封號的李政穎，過去演出《意難忘》、《娘家》、《夜市人生》等八點檔走紅，帥氣外型與深情形象是不少觀眾心中的男神。不過他在2022年拍完大愛劇場《阿良的歸白人生》後，便逐漸淡出演藝圈，近年鮮少出現在螢光幕前。其實李政穎背景相當驚人，他是宜蘭建商二代，如今已回到老家接手家族百億建築事業，生活重心也從拍戲變成跑工地、談開發。李政穎學歷亮眼，畢業於美國哥倫比亞電影學院，回台後投入戲劇圈，因多部八點檔作品打開知名度。當年他在民視戲劇中演出多個深情角色，累積不少婆媽粉絲，也曾被封為八點檔男神。不過近年他選擇放下演藝光環，返回宜蘭老家接班。據了解李政穎是不捨高齡76歲的爸爸仍在家族建設公司操勞，因此決定回到家鄉，從頭學習建案、土地開發與工地管理，正式投入家族事業。淡出演藝圈後，李政穎的日常完全不同。過去他多半在攝影棚背台詞、拍戲，如今則是天天跑工地、盯現場，也要和投資方、合作夥伴談生意。雖然家族事業規模驚人，但他本人相當低調，也曾自謙跟爸爸相比，自己在建築領域仍只是「幼稚園程度」。由於接班後工作繁忙，加上建築開發必須背負投資者與合作方的責任，李政穎目前暫時沒有回歸拍戲的計畫，重心幾乎都放在家族事業上。身為宜蘭人，李政穎也相當看好家鄉未來發展。隨著宜蘭高鐵站話題受到關注，他也提早觀察相關區域的房地產潛力，鎖定宜蘭縣政府、台鐵車站附近地段，進行土地與建案布局。從螢光幕男神變成建築業接班人，李政穎雖然身份轉換很大，但仍維持低調作風，希望一步一步把家族事業做好。除了工作近況，李政穎私下生活也變得相當簡單規律。他平時多半工作、看書、運動、陪伴家人，也受到爸爸影響，開始深入接觸佛教與印度瑜伽派經典，心境變得更淡然。他曾一度因人生體悟萌生出家念頭，不過後來認為「在家修行」也是一種方式，因此打消念頭。過去熱愛重機的他，原本擁有4台重機，後來也因實踐極簡生活，陸續賣到只剩1台代步。至於感情與婚姻，李政穎目前則抱持順其自然態度，把更多時間留給工作與家人。