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台北國王大飯店遭查獲過期吐司 嘉義耐斯王子大飯店也上榜

五星級飯店出包！食藥署聯合衛生局進行「115年度國際觀光及五星級旅館附設餐廳HACCP稽查專案」。其中台南的台南長榮酒店查獲6件食品過期、包括金箔過期7個月等，另外還有豬肉產品原產地標示不實、未設置專門人員等疏失，總計遭裁處22萬。食藥署今（30）日公布查核48家國際觀光及五星級旅館附設餐廳，稽查項目包含食品業者登錄、食品良好衛生規範(GHP)準則、食品標示、產品責任保險、逾期食品等；總計6家飯店附設餐廳稽查不合格。其中台南台糖長榮酒店被查獲「凍庫未除霜且溫度未達18°C」，屆期未改善，依法裁處6萬；還有現場供應豬肉產品原產地標示不實，裁處4萬、另外，食藥署北區管理中心主任劉芳銘提到，包括金箔產品過期7個月、另有5件產品過期約1個月，包括柳橙濃縮果汁、糖漬杏桃、柳丁汁、切巴馬火腿、金桔汁。再加上台南台糖長榮酒店並未設置專門職業人員等，總計遭裁罰22萬。台北市中山區的「國王大飯店股份有限公司」則是被查獲儲存逾期吐司產品，遭罰6萬；嘉義耐斯王子大飯店因被查獲儲存逾期殺菌蛋白液、粗粒黑胡椒，遭罰6.6萬。食藥署提醒，貯存逾有效日期食品或原料，違反食安法第15條第1項第8款規定，依同法第44條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。