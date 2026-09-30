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立法院長韓國瑜昨在國民黨立法實務研討會閉門會議中示警，國民黨沒有太多犯錯空間，更舉自身為例，稱「全台灣被黑得最慘的人是我」，還舉台北市長蔣萬安近期種種風波，要大家提高警覺。蔣萬安今（30）日受訪感嘆，他心有戚戚焉，他的對手是認知作戰的專家，他要學習韓院長的精神，臉上被丟滿泥巴還是笑臉迎人。韓國瑜昨在閉門會議中提到，國民黨容錯率非常低，所犯的錯誤都會被無限放大，現在外部環境險惡，像是蔣萬安近期一直被攻擊等，是一個武器不對等的政治形態，更勉勵立委們要有肚量、心胸開闊，舉自己為例「全台灣被黑得最慘的人是我」，選舉被扯入王立強間諜事件，還有國民黨副主席季麟連公開罵他，但他都笑臉迎人，「沒有肚量你要怎麼活下去？」蔣萬安今出席臺北市無菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會，表示聽到韓國瑜要立委多支持縣市長非常感動，北市跟立法院有密切合作，大家為市民朋友打造更好的環境跟提供更多權益。蔣萬安說，韓國瑜提到「全台灣被黑得最慘的人是我」，說要提高警覺「我心有戚戚焉」，特別選舉時有非常多無中生有的訊息，他的對手也是認知作戰的專家，更要特別注意相關不實、假訊息，攻擊抹黑市府團隊同仁努力工作的成果。蔣萬安強調，他會學習韓院長的精神，臉上被丟滿泥巴還是笑臉迎人，用這樣的高度面對挑戰。「我特別相信台北市民會支持一個穩健而且上軌道的台北，而不是一個只會製造混亂的作風」。