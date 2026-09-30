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《舊金山和約》踩北京敏感神經 台灣主權歸屬未寫明

川習抵達前90分鐘仍未定案 中方前一天才得知展覽清單

美政府內部也有不同聲音 擔憂習近平施壓改變對台立場

最後只看美國建國文件 川普：中國有6000年歷史

中國國家主席習近平日前訪問美國進行國是訪問，最後一天與美國總統川普參觀美國國家檔案館（National Archives）。不過有美媒披露，美國原本確實有意展示《舊金山和約》，但在川習抵達前最後一刻臨時撤掉，且直到習近平到達前一刻，中方都還無法確認該文件是否被撤下 。根據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，美國國家檔案館原本在大廳中央設置一張長桌，準備向川普與習近平展示多件歷史文物，包括中國萬里長城的磚塊，以及19世紀清朝皇帝送出的精美卷軸。然而，就在兩國領袖抵達前，整座臨時展覽突然被撤除。一名不具名中國外交官透露，原因是活動安排在「最後一刻」發生變化，而爭議焦點正是美方原定展示的《舊金山和約》。另一名中國外交官表示，北京對這份條約感到不滿，原因之一是當年美國、日本等國參與簽署，但中國並未成為締約方。《舊金山和約》於1951年簽署，是二戰後日本與多個同盟國恢復和平關係的重要文件，1952年正式生效。其中涉及台灣的條文規定，日本放棄對台灣及澎湖的一切權利、權利名義與要求，但並未進一步載明台灣主權應移轉給中華人民共和國或其他特定政府。布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）指出，《舊金山和約》之所以成為中國的爭議焦點，一方面是中國並非締約國，另一方面則是這份條約沒有決定台灣的政治地位。北京並不承認《舊金山和約》作為處理台灣歸屬問題的依據，而是主張應以1943年《開羅宣言》及1945年《波茨坦公告》等二戰期間與戰後文件，作為其台灣主權論述的歷史基礎。據報導，北京自去年底以來進一步加強對《舊金山和約》的批評。美國外交官透露，中方私下甚至曾要求其他國家將這份文件視為「非法」，理由之一是當年的中華人民共和國政府與中華民國政府都沒有參與簽署。知情人士透露，中國駐美大使館是在習近平訪問華府期間的週四（24日），才得知美國國家檔案館準備展示哪些文件。直到川普與習近平抵達國家檔案館前約90分鐘，中國外交官仍不確定《舊金山和約》是否會出現在展覽中，最後整個原定設於大廳中央的臨時展示區都被撤除。美方原先甚至曾討論展示另外兩組與美國對台政策密切相關的文件，包括「六項保證」（Six Assurances）及美中「三個聯合公報」（Three Communiques），不過最終同樣沒有展出。美國政府官員則沒有證實撤展是否與中國施壓有關，僅表示川普與習近平在國家檔案館參觀了「奠定美國250年偉大歷史基礎的重要歷史文件」，並稱這趟行程提供兩國領袖討論美中歷史的機會。中國駐美大使館則未回應媒體詢問。報導指出，美方曾討論把「六項保證」等台灣相關文件納入展示，也反映川普政府內部對此次高規格接待習近平存在不同意見。部分美國官員擔憂，習近平可能利用此次訪問進一步要求川普調整美國對台政策。習近平此次與川普會談時，也曾要求美國從目前「不支持台灣獨立」的表述，進一步轉為明確「反對台獨」，但川普並未公開接受這項要求。美國目前與台灣沒有正式外交關係，其對台政策則由《台灣關係法》、美中三個聯合公報及「六項保證」等法律與政策文件共同構成。華府長期維持「不支持台灣獨立」、反對任何一方片面改變台海現狀的政策立場，並依《台灣關係法》提供台灣防衛性武器。原本充滿外交敏感性的展示最終沒有出現。川普與習近平沿著紅毯走進國家檔案館後，主要參觀《獨立宣言》、《美國憲法》及《權利法案》等美國建國原始文件。何瑞恩分析，安排習近平參觀國家檔案館，原本具有回應北京此前接待川普的外交意涵。習近平先前在北京帶川普參觀天壇及中南海花園，美方則希望透過展示美國建國歷史及重要文件，呈現美國制度及對中政策形成的歷史脈絡。