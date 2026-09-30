我是廣告 請繼續往下閱讀

2天前才剛慶生 鄭光峰：還大口吃著蛋糕

10連霸深耕地方40年 人稱「狄老大」

本屆未再登記參選 40年里長生涯畫下句點

高雄市前鎮區興中里資深里長「狄老大」狄金山昨（29）日辭世，享壽81歲。狄金山自1986年起投入里政，前後連任10屆、深耕地方長達40年，本屆選舉才未再登記參選。更讓地方人士不捨的是，高雄市議員鄭光峰日前上午才替他慶生，當時狄金山還開心大口吃蛋糕，沒想到僅隔2天便傳出離世消息。鄭光峰昨深夜在臉書證實噩耗，以「昨晚您悄悄走了！」為題發文悼念。他並透露，27日上午才剛替狄金山慶生，當時看到對方開心地大口吃著蛋糕、精神狀況看起來不錯，大家都相當高興，也以為身體已逐漸好轉。沒想到才過2天就突然傳來離世消息。鄭光峰感性表示，狄金山向來不喜歡麻煩別人，「您沒有走，只是去逍遙了」，並感謝對方從自己投入政治以來，一路給予支持與鼓勵。狄金山自1986年首度當選興中里里長，此後一路連任10屆，長年投入社區事務，親身見證興中里數十年來的發展與變化。地方人士習慣稱他「狄老大」，他也長年累積相當深厚的基層人脈與服務口碑。據鄭光峰回憶，狄金山一生為人誠信、踏實，夫妻感情深厚，子女也相當孝順；在長達10屆的里長生涯中，地方許多建設都有他的投入，其中「興中兒童公園」更被鄭光峰形容為他留給地方相當重要的印記。狄金山的兒子也在鄭光峰貼文下留言致謝，表示鄭光峰即使工作繁忙，仍會抽空探望父親，平時也常關心生病的母親。這份長年真誠的關心，是「好朋友之間最珍貴的情誼」。狄金山本屆選舉已未再登記參選。目前興中里里長選舉共有鄭惠文、許詠欽、王進賢3名無黨籍參選人完成登記。