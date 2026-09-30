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▲王彩樺（右）幫助馬國弼（左）還債，這幾年身邊有任何工作機會，她第一個想到的就是幫他向主辦單位力爭。（圖／劍湖山世界提供）

《耐斯歌廳秀》冬季限定首場10月10日將在劍湖山世界的彩虹劇場登場，本次一大亮點莫過於王彩樺與馬國弼兩人搭檔主持。馬國弼坦言為了償還5000萬債務，「這13年來我嘗試過超過20種以上的工作，非常珍惜每一次能站在舞台上的機會。」而王彩樺則透露，這些年只要有機會都跟大家推薦馬國弼，狂讚說：「他現在是個很負責有guts的真男人！」王彩樺與馬國弼相識多年，本次歌廳秀兩人將攜手主持，笑稱是「最強友情CP」，一站上舞台便展現出無可比擬的超強默契。王彩樺分享：「我們在各種商業活動與節目上已經合作了非常多年，現場演出對我們來說根本不需要死板的腳本，完全憑藉臨場直覺與經驗！」每次登台，他們簡直就像是在比賽彼此接球、丟梗的速度，這也是多年下來培養出的革命情感與信任。馬國弼過去因簽賭導致負債5000多萬元，這些年積極還債，王彩樺透露：「只要有機會我都跟大家推薦馬國弼跟我超有默契，跟廠商說我們主持現場一定大爆棚啦，他現在是個很負責有guts的真男人！」希望對方越來越好，趕快把錢還掉，無債一身輕，只要努力觀眾都能看到。而馬國弼則以自身經驗說希望大家要量力而為，千萬不要做超過自己能力負荷的事情，「不要走我的錯誤之路，做事前要三思而後行。」面對這份深厚情誼，馬國弼更是滿懷感激說：「彩樺姐一直以來都知道我有龐大的債務壓力、非常需要賺錢養家。這十多年來，只要她身邊有任何工作機會，她第一個想到的就是幫我向主辦單位力爭。」為了償還債務，這13年來馬國弼嘗試過超過20種以上的工作，從基層做起、咬牙硬撐，同時也很感恩現在債務數字終於在一步步縮小中，「我非常珍惜每一次能站在舞台上的機會。」