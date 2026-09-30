美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（30）日正式開打，首先登場的是8隊參戰的外卡賽。今日的4場比賽中，「基襪大戰」勢必是許多球迷最關注的一場大戰。今日洋基靠著王牌施利特勒（Cam Schlittler）主投6.1局無失分的表現，搭配萊斯（Ben Rice）炸裂雙響砲、獨攬6分打點的神發揮，終場洋基以9：0完封並痛宰宿敵紅襪。《NOWNEWS》也為讀者整理今日大聯盟重點賽事結果，以及10/1的預訂賽程。
📍紅襪慘被洋基9：0痛宰
紐約洋基在隊長賈吉（Aaron Judge）因傷缺陣的情況下，先發投手施利特勒（Cam Schlittler）主投6.1局、狂飆10K，僅被敲2安無失分的王牌表現，搭配萊斯（Ben Rice）炸裂包含5局下444英呎超大號陽春砲與8局下滿貫砲的「單場雙響砲、6分打點」。
終場洋基就以9：0完封並痛宰宿敵紅襪，在3戰2勝制的系列賽中率先搶下1勝0敗聽牌優勢，距離挺進美聯分區系列賽僅差最後一勝。
📍白襪扮大黑馬差1勝就晉級
作客休士頓太空人的白襪，擺脫連續3年單季百敗陰霾、睽違5年重返季後賽就開胡。日本重砲村上宗隆季後賽初登場即於首局擊出高飛犧牲打先馳得點，加上安東納奇（Sam Antonacci）2局上的2分打點安打與柯爾森蒙哥馬利（Colson Montgomery）4局上的陽春砲奠定勝基。
投手端新人左投史密斯（Hagen Smith）先發3局無失分成功壓制包含艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在內的強打群，搭配牛棚頂住太空人中後段的反撲火氣，終場白襪以6：3擊敗太空人，在3戰2勝制系列賽中率先搶下1勝0敗聽牌優勢，明日只要再贏球就能挺進美聯分區系列賽。
📍勇士5：3驚天逆轉費城人
亞特蘭大勇士靠著主砲萊利（Austin Riley）於8局下敲出關鍵逆轉3分砲，重創費城人明星終結者杜蘭（Jhoan Duran），終場以5：3擊敗費城費城人，在3戰2勝制的系列賽中率先搶下1勝0敗的聽牌優勢。
此役費城人先發投手盧薩多（Jesús Luzardo）傷癒復出主投5局僅失1分，表現超乎預期，但例行賽防禦率高達5.79的牛棚隱憂最終仍在第8局爆發。勇士37歲王牌塞爾（Chris Sale）則展現老將價值，首局飆出100英里火球寫下紀錄並撐住戰局。明日G2勇士將派出梅爾（Tyler Mahle）先發尋求掃落敵手晉級，背水一戰的費城人則推派本季拿下18勝的左投桑契斯（Cristopher Sánchez）掛帥力抗淘汰命運。
9月30日MLB季後賽賽況一次看（持續更新中）
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紐約洋基在隊長賈吉（Aaron Judge）因傷缺陣的情況下，先發投手施利特勒（Cam Schlittler）主投6.1局、狂飆10K，僅被敲2安無失分的王牌表現，搭配萊斯（Ben Rice）炸裂包含5局下444英呎超大號陽春砲與8局下滿貫砲的「單場雙響砲、6分打點」。
終場洋基就以9：0完封並痛宰宿敵紅襪，在3戰2勝制的系列賽中率先搶下1勝0敗聽牌優勢，距離挺進美聯分區系列賽僅差最後一勝。
作客休士頓太空人的白襪，擺脫連續3年單季百敗陰霾、睽違5年重返季後賽就開胡。日本重砲村上宗隆季後賽初登場即於首局擊出高飛犧牲打先馳得點，加上安東納奇（Sam Antonacci）2局上的2分打點安打與柯爾森蒙哥馬利（Colson Montgomery）4局上的陽春砲奠定勝基。
投手端新人左投史密斯（Hagen Smith）先發3局無失分成功壓制包含艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在內的強打群，搭配牛棚頂住太空人中後段的反撲火氣，終場白襪以6：3擊敗太空人，在3戰2勝制系列賽中率先搶下1勝0敗聽牌優勢，明日只要再贏球就能挺進美聯分區系列賽。
亞特蘭大勇士靠著主砲萊利（Austin Riley）於8局下敲出關鍵逆轉3分砲，重創費城人明星終結者杜蘭（Jhoan Duran），終場以5：3擊敗費城費城人，在3戰2勝制的系列賽中率先搶下1勝0敗的聽牌優勢。
此役費城人先發投手盧薩多（Jesús Luzardo）傷癒復出主投5局僅失1分，表現超乎預期，但例行賽防禦率高達5.79的牛棚隱憂最終仍在第8局爆發。勇士37歲王牌塞爾（Chris Sale）則展現老將價值，首局飆出100英里火球寫下紀錄並撐住戰局。明日G2勇士將派出梅爾（Tyler Mahle）先發尋求掃落敵手晉級，背水一戰的費城人則推派本季拿下18勝的左投桑契斯（Cristopher Sánchez）掛帥力抗淘汰命運。
|賽事類別
|對戰組合 (客隊 vs 主隊)
|比賽結果
|系列賽狀態
|勝投 (W)
|敗投 (L)
|救援成功 (SV)
|國聯外卡 G1
|費城人 @ 勇士
|3 - 5
|勇士 1-0 領先
|D. Lee (1-0)
|J. Duran (0-1)
|R. Iglesias (1)
|美聯外卡 G1
|白襪 @ 太空人
|6 - 3
|白襪 1-0 領先
|J. Hicks (1-0)
|A. Blubaugh (0-1)
|—
|美聯外卡 G1
|紅襪 @ 洋基
|0 - 9
|洋基 1-0 領先
|C. Schlittler (1-0)
|P. Tolle (0-1)
|—
|國聯外卡 G1
|小熊 @ 教士
10月1日MLB季後賽賽程
|台灣時間（UTC+8）
|賽事類別
|對戰組合 (客隊 vs 主隊)
|系列賽狀態
|預計先發投手
|比賽地點
|10/1 (四) 02:00 AM
|國聯外卡 G2
|費城人VS勇士
|勇士 1-0 聽牌
|C. Sánchez vs. T. Mahle
|Truist Park
|10/1 (四) 05:00 AM
|美聯外卡 G2
|白襪VS太空人
|白襪 1-0 聽牌
|S. Burke vs. H. Brown
|Daikin Park
|10/1 (四) 08:00 AM
|美聯外卡 G2
|紅襪VS洋基
|洋基 1-0 聽牌
|S. Gray vs. M. Fried
|Yankee Stadium
|10/1 (四) 10:00 AM
|國聯外卡 G2
|小熊VS教士