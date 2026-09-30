我是廣告 請繼續往下閱讀

📍紅襪慘被洋基9：0痛宰

📍白襪扮大黑馬差1勝就晉級

📍勇士5：3驚天逆轉費城人

9月30日MLB季後賽賽況一次看（持續更新中）

賽事類別 對戰組合 (客隊 vs 主隊) 比賽結果 系列賽狀態 勝投 (W) 敗投 (L) 救援成功 (SV) 國聯外卡 G1 費城人 @ 勇士 3 - 5 勇士 1-0 領先 D. Lee (1-0) J. Duran (0-1) R. Iglesias (1) 美聯外卡 G1 白襪 @ 太空人 6 - 3 白襪 1-0 領先 J. Hicks (1-0) A. Blubaugh (0-1) — 美聯外卡 G1 紅襪 @ 洋基 0 - 9 洋基 1-0 領先 C. Schlittler (1-0) P. Tolle (0-1) — 國聯外卡 G1 小熊 @ 教士

10月1日MLB季後賽賽程



台灣時間（UTC+8） 賽事類別 對戰組合 (客隊 vs 主隊) 系列賽狀態 預計先發投手 比賽地點 10/1 (四) 02:00 AM 國聯外卡 G2 費城人VS勇士 勇士 1-0 聽牌 C. Sánchez vs. T. Mahle Truist Park 10/1 (四) 05:00 AM 美聯外卡 G2 白襪VS太空人 白襪 1-0 聽牌 S. Burke vs. H. Brown Daikin Park 10/1 (四) 08:00 AM 美聯外卡 G2 紅襪VS洋基 洋基 1-0 聽牌 S. Gray vs. M. Fried Yankee Stadium 10/1 (四) 10:00 AM 國聯外卡 G2 小熊VS教士

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（30）日正式開打，首先登場的是8隊參戰的外卡賽。今日的4場比賽中，「基襪大戰」勢必是許多球迷最關注的一場大戰。今日洋基靠著王牌施利特勒（Cam Schlittler）主投6.1局無失分的表現，搭配萊斯（Ben Rice）炸裂雙響砲、獨攬6分打點的神發揮，終場洋基以9：0完封並痛宰宿敵紅襪。《NOWNEWS》也為讀者整理今日大聯盟重點賽事結果，以及10/1的預訂賽程。紐約洋基在隊長賈吉（Aaron Judge）因傷缺陣的情況下，先發投手施利特勒（Cam Schlittler）主投6.1局、狂飆10K，僅被敲2安無失分的王牌表現，搭配萊斯（Ben Rice）炸裂包含5局下444英呎超大號陽春砲與8局下滿貫砲的「單場雙響砲、6分打點」。終場洋基就以9：0完封並痛宰宿敵紅襪，在3戰2勝制的系列賽中率先搶下1勝0敗聽牌優勢，距離挺進美聯分區系列賽僅差最後一勝。作客休士頓太空人的白襪，擺脫連續3年單季百敗陰霾、睽違5年重返季後賽就開胡。日本重砲村上宗隆季後賽初登場即於首局擊出高飛犧牲打先馳得點，加上安東納奇（Sam Antonacci）2局上的2分打點安打與柯爾森蒙哥馬利（Colson Montgomery）4局上的陽春砲奠定勝基。投手端新人左投史密斯（Hagen Smith）先發3局無失分成功壓制包含艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在內的強打群，搭配牛棚頂住太空人中後段的反撲火氣，終場白襪以6：3擊敗太空人，在3戰2勝制系列賽中率先搶下1勝0敗聽牌優勢，明日只要再贏球就能挺進美聯分區系列賽。亞特蘭大勇士靠著主砲萊利（Austin Riley）於8局下敲出關鍵逆轉3分砲，重創費城人明星終結者杜蘭（Jhoan Duran），終場以5：3擊敗費城費城人，在3戰2勝制的系列賽中率先搶下1勝0敗的聽牌優勢。此役費城人先發投手盧薩多（Jesús Luzardo）傷癒復出主投5局僅失1分，表現超乎預期，但例行賽防禦率高達5.79的牛棚隱憂最終仍在第8局爆發。勇士37歲王牌塞爾（Chris Sale）則展現老將價值，首局飆出100英里火球寫下紀錄並撐住戰局。明日G2勇士將派出梅爾（Tyler Mahle）先發尋求掃落敵手晉級，背水一戰的費城人則推派本季拿下18勝的左投桑契斯（Cristopher Sánchez）掛帥力抗淘汰命運。