最想要雛菊徽章！GD粉絲全衝了，今（30）日，台灣麥當勞G-DRAGON權志龍GD聯名PEACEMINUSONE周邊商品開賣，各地門市餐廳掀起排隊人潮，曬著高溫太陽也不肯放棄，根據Threads網友回報排隊情形，最早4:30～5:00就有人搶頭香，更有粉絲吶喊「抱著必買的決心」三款一次都要收集到，最多人喊話要收徽章。
4:30搶頭香！麥當勞GD周邊掀排隊人潮 粉絲：抱著必買決心
台灣麥當勞聯名G-DRAGON權志龍GD，粉絲最期待的PEACEMINUSONE周邊商品今開賣，各地不少門市餐廳都有排隊人潮，一名鐵粉一早6點多便拍照打卡，吶喊：「抱著必買到的決心 剛好休假清晨5:00來排隊了」；也在稍早10:30多便曬出戰利品，三款包括金屬小徽章、限定復古帽、聯名托特包，全組一次拿下。
根據Threads網友回報排隊情形，最早4:30～5:00就有人搶頭香。現場粉絲回報，店員早有準備，門市特別設置專屬櫃檯、以及排隊區域，還提早前來預先與消費者點餐，好讓餐廳內場提早準備餐點。
《NOWNEWS今日新聞》讀者陳小姐分享，約10:45抵達新莊餐廳，拿到小小memo貼寫著63號，曬著高溫太陽排隊了40分鐘，總算進到餐廳，達成收下想要的金屬小徽章、限定復古帽，也已經流了滿身汗。
不過也是有粉絲回報，一早衝去家裡附近的門市，眼看完全沒人還先回家睡一下；還說店員看到也嚇到。另有粉絲紀錄，從7點半到約8點，都只有自己一個人在排隊。還沒入手的朋友，趕快出門應該還有機會搶得到。
雛菊徽章最多人搶！麥當勞GD周邊商品 開搶資訊
根據現場排隊粉絲透露，最多人必搶的目標是金屬小徽章，有愛心、雛菊、薯條三種圖案為一組；天王同款的「限定復古帽」緊追在後。身為鐵粉，很多人也說當然要全組拿下。
台灣麥當勞GD聯名周邊商品 開賣資訊
開賣時間：自9月30日10:30起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。
◾️「限定復古帽」：購買任一套餐加299元，即可獲得。
◾️「聯名托特包」：購買任一套餐加499元，即可獲得。
◾️「金屬小徽章」（一組3入）：購買任一套餐加239元，即可獲得。
購買地點：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。
購買方式：周邊不可單買！每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳門市有權力進行退單。「套餐」包括超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不包含Happy Meal。
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台灣麥當勞聯名G-DRAGON權志龍GD，粉絲最期待的PEACEMINUSONE周邊商品今開賣，各地不少門市餐廳都有排隊人潮，一名鐵粉一早6點多便拍照打卡，吶喊：「抱著必買到的決心 剛好休假清晨5:00來排隊了」；也在稍早10:30多便曬出戰利品，三款包括金屬小徽章、限定復古帽、聯名托特包，全組一次拿下。
根據Threads網友回報排隊情形，最早4:30～5:00就有人搶頭香。現場粉絲回報，店員早有準備，門市特別設置專屬櫃檯、以及排隊區域，還提早前來預先與消費者點餐，好讓餐廳內場提早準備餐點。
不過也是有粉絲回報，一早衝去家裡附近的門市，眼看完全沒人還先回家睡一下；還說店員看到也嚇到。另有粉絲紀錄，從7點半到約8點，都只有自己一個人在排隊。還沒入手的朋友，趕快出門應該還有機會搶得到。
雛菊徽章最多人搶！麥當勞GD周邊商品 開搶資訊
根據現場排隊粉絲透露，最多人必搶的目標是金屬小徽章，有愛心、雛菊、薯條三種圖案為一組；天王同款的「限定復古帽」緊追在後。身為鐵粉，很多人也說當然要全組拿下。
台灣麥當勞GD聯名周邊商品 開賣資訊
開賣時間：自9月30日10:30起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。
◾️「限定復古帽」：購買任一套餐加299元，即可獲得。
◾️「聯名托特包」：購買任一套餐加499元，即可獲得。
◾️「金屬小徽章」（一組3入）：購買任一套餐加239元，即可獲得。
購買地點：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。
購買方式：周邊不可單買！每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳門市有權力進行退單。「套餐」包括超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不包含Happy Meal。