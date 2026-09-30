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▲賴清德、沈伯洋等人今天共同開箱競總。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

▲賴清德赴沈伯洋競總。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選辦公室今（29）日舉行「洋流號記者會」，並開箱競選總部，總統兼任黨主席賴清德到場參觀，兩人特別穿上花襯衫、水手領巾逛競總。賴清德致詞時盛讚，洋流非常棒，沒多久就改變台灣選舉文化，為台灣選舉帶來正面方向、擺脫負面攻擊；由於對手蔣萬安團隊日前將中庄仔福德宮董事長送的甘蔗「誤丟」，而沈收的甘蔗則被放在競選總部，賴見狀後笑稱，終於見到傳說中的甘蔗，這是喜氣洋洋、充滿希望、滿滿祝福的甘蔗，可說是苦盡甘來、倒吃甘蔗、節節高升，大家也可以來沾沾福氣。沈伯洋上午在競總召開洋流號記者會，包含賴清德、競選總部總督導徐國勇、競選總部總幹事吳思瑤、競選總部執行總幹事吳沛憶、競選總部副主委吳怡農、競選總部首席副總幹事李建昌、競選總部政策召集人陳培瑜、競選總部文宣召集人范雲、洋流海報設計師許家倫等人出席。賴清德表示，很高興能夠來到沈伯洋的競選總部一起開箱，為了沈伯洋，他唱歌、也穿花襯衫，期待競選總部下一個指示，他全會「撩下去」。賴清德說，沈伯洋競總完全以台北市民為中心，台北市民都是總部的主任委員，與其說是沈伯洋競總，不如說是市民的競選總部，而「市長，你給我聽好」的競選活動，也搬到競選總部，延續以市民為尊的理念，非常歡迎市民一定要撥空走進「你的競選總部」，發揮競總主委的功能，給予沈指教與支持。賴清德提到，洋流是溫暖的，會照顧這個城市不分族群、男女老幼每個人，把溫暖送到每一個家庭，解決每個家庭面對的問題；洋流也是豐盛的，包含許多人的希望、夢想、期待，洋流也是有方向的，會到每個行政區，最後會帶領這個城市走向世界。賴清德盛讚，洋流是有力量的，能推動船隻前進、帶動城市進步，讓每個市民對城市的想像願望能夠實現，洋流非常棒，沒多久時間，就改變台灣選舉環境，帶給選舉正面方向、擺脫負面攻擊，這是非常棒的事。賴清德提到，從下個月開始，大台北洋流船艦就要啟航，也會在當地停留聽取，台北市民的意見跟大家互動，非常鼓勵台北市民，透過數位成為船員，也成為造浪者，讓船艦匯聚市民的力量、讓力量持續壯大，不僅在這場選舉發揮力量，當選後也會持續，讓城市繼續進步。「今天參加開箱，有滿滿的感動！」賴清德笑稱，很高興終於見到可以帶給沈伯洋節節高升的甘蔗，當看到這隻甘蔗時，感動會跟他一樣，是一隻喜氣洋洋，充滿希望、滿滿祝福的甘蔗，可以說是苦盡甘來、 倒吃甘蔗，大家能沾沾福氣 ；他呼籲，11月28日洋流匯聚，伯洋進入台北市政府，讓整個台北市改觀。