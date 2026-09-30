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今年適逢選舉年，講述台灣選舉的職人影集《人選之人》3年前播出廣受好評，Netflix今（30）日正式宣布續訂第2季，並已於本週正式開拍。第1季《人選之人—造浪者》帶領觀眾深入總統大選檯面之下，看見一群幕僚在瞬息萬變的選戰中，為了理想與信念全力奔走的職人日常，原班人馬謝盈萱、王淨、卜學亮等人都將回歸。值得注意的是，靈魂人物黃健瑋因為3年前捲入metoo事件，並沒有在第二季中出現。《人選之人》第2季將迎回觀眾熟悉的原班卡司，包括謝盈萱飾演的翁文方、王淨飾演的張亞靜、陳姸霏飾演的趙蓉之、卜學亮飾演的高振綱，以及潘慧如飾演的錢怡萍等。從帶領文宣部在選戰中衝鋒陷陣的翁文方、冷靜低調卻背負秘密的張亞靜，到在政治、職場與家庭關係中面臨各自抉擇的熟悉角色，都將在選舉落幕後走到全新的位置，迎接另一場未知的挑戰。幕後則再度集結金獎團隊，由監製林昱伶、製作人江承恩、導演林君陽，以及編劇簡莉穎、厭世姬攜手回歸，並加入新編劇蘇致亨，共同延續《人選之人》的故事。第2季劇情將聚焦第1季總統大選結束後，曾經為勝選全力奔走的幕僚們，正式從選戰幕後走進執政現場。當熟悉的角色站上全新的位置，每個人都必須為自己的信念做出選擇，在大局與小我之間尋找妥協與平衡，而這一切，是否真的存在標準答案。隨著新角色與新政治勢力加入，「人選宇宙」也將持續擴張，更多全新卡司及影集資訊將於日後陸續揭曉。台灣實力派男演員黃健瑋在熱門台劇《人選之人—造浪者》中飾演公正黨文宣部主任「陳家競」。他在劇中生動演活了在理想與家庭生活之間掙扎的40歲幕僚小人物，與現實中的妻子蔡亘晏（爆花）在戲裡同樣搭檔演出夫妻，寫實的職場與婚姻互動受到觀眾的高度讚賞。而黃健瑋在2023年6月被演員Mia具名指控「趁機性交」，受到性侵指控影響，黃健瑋的演藝事業陷入停擺，這一兩年來幾乎沒有接到任何戲劇邀約，演藝工作因風波中斷。