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韓國女團aespa成員Winter健康亮紅燈！正在美國舉辦演唱會的她們，Winter明明身體不適仍然上台表演，沒想到這卻讓她的身體狀況惡化，到醫院接受詳細檢查之後，最終確診帶狀皰疹，只好馬上宣布停工休養。SM經紀公司今（30）日發公告，透露Winter在邁阿密演唱會就已經身體不舒服，但因為太想跟成員一起站上舞台，決定忍下這份不適上台完成舞台。然而活動結束後，Winter身體狀況並沒有明顯恢復，反而感覺更差了，因此她在演唱會後前往醫院接受檢查，結果被診斷為帶狀皰疹（皮蛇）。確診後，其實Winter還是希望可以繼續參加巡演，不過醫療團隊認為，現階段最重要的是充分休息與恢復健康，經過Winter與經紀公司討論後，最終決定讓她暫停活動，缺席接下來的達拉斯演唱會。因此aespa達拉斯場將由Karina、Giselle、Ningning 3名成員完成演出。事實上這並不是第一次Winter宣布病休，2024年底她也曾因為身體狀況不佳宣布暫停活動，再加上身體一天比一天更瘦，讓許多粉絲都很擔心Winter的身體狀況，希望她可以多吃飯健康回到大家面前。