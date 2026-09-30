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台北市金華國中9月初發生學生食用營養午餐「小卷」後，身體不適腹瀉的問題，市議員簡舒培質疑集體食物中毒，但遭北市教育局否認，校長更為此道歉。台北市長蔣萬安昨到金華國中陪吃午餐，但遭質疑成淵高中國中部87師生食物中毒卻沒有去慰問。對此，蔣萬安解釋，金華國中被抹黑、委屈，所以才去加油打氣。成淵高中9月7日爆出87師生食用營養午餐後，發生腹瀉情況，調查結果出爐，檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B，教育局為此祭出「全面解約處分」，不過台北市長蔣萬安昨赴金華國中視察營養午餐，卻沒有到成淵高中，引發質疑。蔣萬安今解釋，因為金華國中遭受不實指控，包括學生、家長、學校方還有老師都受到非常大的傷害，所以聯繫以後就到金華國中打氣。蔣萬安說，金華國中的同仁夥伴，這麼多用心的家長，不只是各項把關檢測，也把意見反映給業者，讓他們每一天檢視相關食材菜色調理方式，對於遭受不實抹黑，受到的傷害委屈給他們加油打