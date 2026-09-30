物價與電費持續增加，不少人養成電器不用就拔插頭的習慣，希望減少待機耗電。不過家電達人486先生提醒，省電不能一概而論，Wi-Fi分享器、智慧家電、印表機及冰箱等設備，本身都有待機或持續運作機制，若頻繁斷電，省下的電力有限，反而可能造成設備損耗或使用不便。真正適合用完就拔的，則是電熱水壺、咖啡機、吹風機等短時間使用的小家電。
用完別急著拔！486先生列4家電「斷電恐傷機」
486先生指出，有些家電即使看似停止工作，實際上仍會在待機狀態執行連線、保護或關機維護，因此不需要每天反覆切斷電源。
🟡Wi-Fi分享器：
需要長時間維持網路連線，若頻繁斷電，除了家中網路中斷，也可能讓智慧家電、遠端監視器無法遠端控制，原本設定好的排程也可能受到影響。
🟡智慧家電：
像智慧洗衣機、洗乾衣機等設備，待機耗電通常不高。若為了省下少量電力每天拔插頭，反而容易增加插頭與插座金屬接點的磨損，久了可能造成接觸不良，甚至出現火花風險。
🟡印表機：
噴墨印表機正常關機時，會進行印字頭歸位、護蓋關閉及自動清潔等程序，避免噴嘴乾涸或阻塞。若列印完直接拔電，可能讓機器無法完成必要的關機維護。雷射印表機雖沒有噴嘴問題，但重新開機通常需要啟動、預熱，因此頻繁斷電反而增加耗損，讓機器自然進入待機或休眠即可。
🟡冰箱：
冰箱需要持續維持低溫，才能確保食材保存品質。若只是短暫外出或幾天不在家，沒有必要特別斷電；除非長時間停用，才適合清空內容物後再拔除電源。
486先生提醒，頻繁拔插不只可能影響家電本身，插頭與壁面插座的接點也會因長期反覆操作而磨損。尤其部分智慧設備待機耗電量原本就低，為了省下少量電力頻繁斷電，反而可能增加後續維修或使用上的麻煩。
小家電用完關機再拔最適合！486先生點名吹風機
486先生建議，家電省電不應只看「拔不拔插頭」，而是先確認設備的設計與使用方式。需要持續連線、維持溫度或執行關機保護程序的設備，可維持正常待機；短時間使用、用完即收的小家電，才適合關機後直接拔除電源。
至於真正適合養成「用完即拔」習慣的家電，486先生點名以下3類：
◼︎電熱水壺：
使用時間短、功率高，使用完關閉電源並拔除插頭，可減少不必要的待機耗電。
◼︎咖啡機：
多數使用時才需要供電，沖煮完成後即可關機並拔掉插頭。
◼︎吹風機：
使用時間短且功率較高，用完就收的同時拔除插頭，可降低長時間通電帶來的居家用電風險。
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486先生指出，有些家電即使看似停止工作，實際上仍會在待機狀態執行連線、保護或關機維護，因此不需要每天反覆切斷電源。
🟡Wi-Fi分享器：
需要長時間維持網路連線，若頻繁斷電，除了家中網路中斷，也可能讓智慧家電、遠端監視器無法遠端控制，原本設定好的排程也可能受到影響。
🟡智慧家電：
像智慧洗衣機、洗乾衣機等設備，待機耗電通常不高。若為了省下少量電力每天拔插頭，反而容易增加插頭與插座金屬接點的磨損，久了可能造成接觸不良，甚至出現火花風險。
噴墨印表機正常關機時，會進行印字頭歸位、護蓋關閉及自動清潔等程序，避免噴嘴乾涸或阻塞。若列印完直接拔電，可能讓機器無法完成必要的關機維護。雷射印表機雖沒有噴嘴問題，但重新開機通常需要啟動、預熱，因此頻繁斷電反而增加耗損，讓機器自然進入待機或休眠即可。
🟡冰箱：
冰箱需要持續維持低溫，才能確保食材保存品質。若只是短暫外出或幾天不在家，沒有必要特別斷電；除非長時間停用，才適合清空內容物後再拔除電源。
486先生提醒，頻繁拔插不只可能影響家電本身，插頭與壁面插座的接點也會因長期反覆操作而磨損。尤其部分智慧設備待機耗電量原本就低，為了省下少量電力頻繁斷電，反而可能增加後續維修或使用上的麻煩。
486先生建議，家電省電不應只看「拔不拔插頭」，而是先確認設備的設計與使用方式。需要持續連線、維持溫度或執行關機保護程序的設備，可維持正常待機；短時間使用、用完即收的小家電，才適合關機後直接拔除電源。
至於真正適合養成「用完即拔」習慣的家電，486先生點名以下3類：
◼︎電熱水壺：
使用時間短、功率高，使用完關閉電源並拔除插頭，可減少不必要的待機耗電。
◼︎咖啡機：
多數使用時才需要供電，沖煮完成後即可關機並拔掉插頭。
◼︎吹風機：
使用時間短且功率較高，用完就收的同時拔除插頭，可降低長時間通電帶來的居家用電風險。