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蔣萬安忘記帶走甘蔗 短短1天聲量暴增6倍

蔣萬安丟包甘蔗太直觀 事件迅速延燒

蔣萬安為甘蔗道歉 藍營卻提油救火另闢戰場

丟包甘蔗成迷因 成蔣萬安如影隨形負面政治符號

台北市中庄仔福德宮董事長林春裕日前分別送給台北市長蔣萬安與民進黨市長參選人沈伯洋甘蔗，象徵步步高升，未料蔣萬安卻沒拿走引發爭議。對此臉書粉專「聲量看政治」分析，一根甘蔗意外成為台北市長選戰最新的聲量戰場，聲量暴增6倍，更成迷因變成蔣萬安如影隨形的負面政治符號，而蔣萬安也進入「小事也能被放大」的聲量環境，原本沒人太過在乎的甘蔗，「在48小時內成為蔣萬安最害怕的事情」。蔣萬安忘記帶走神明甘蔗炎上，該粉專表示，這件事原本只是一個現場小插曲，卻隨著廟方反應、蔣萬安道歉、藍營反批宮廟，以及兩人處理方式形成強烈對照，迅速延燒成新聞與社群迷因。短短2天，一根甘蔗也意外變成台北市長選戰最新的聲量戰場。首先是甘蔗聲量一天暴增6倍，根據近7日YT的直播觀看數來看，9月27日關鍵字「甘蔗」在泛綠頻道大約只有3500人次；28日事件爆開後，直接衝到約2.1萬，29日更來到約2.35萬人次。短短一天放大約6倍，而且第二天沒有退燒，反而繼續往上走。這表示甘蔗不是一則「市長忘記帶東西」的小花絮而已，尤其28日泛綠觀看數突然的垂直拉升，這種曲線代表，這個議題的討論開始大量進入新聞、政論與社群二次轉貼。此外29日泛藍直播聲量也升到約3000多人次、泛紅約2000人次左右。也就是說，雖然目前這個事件的直播聲量主要仍由泛綠聲量主導，但藍營也開始必須回應。當攻擊方在講、防守方也不得不講，事件的新聞生命自然就被拉長。第二是甘蔗會燒起來，因為它比任何政策爭議都更容易看懂。市政攻防通常很複雜，營養午餐要談食安制度、預算與行政責任；樹木修剪要看標案。但甘蔗完全不用，中庄仔福德宮同一晚送給蔣萬安、沈伯洋甘蔗，蔣這一支事後丟在附近，沈則把自己的帶回競選總部，兩個畫面形成鮮明的對比。過往都很清楚，一個事件最容易擴散的，往往就是這種「不用太多解釋的畫面」。一邊是甘蔗被廟方撿回，一邊是甘蔗放在競選總部，大家甚至不用把整篇新聞看完，只要看到兩張照片，複雜的選戰攻防，幾秒鐘就可以理解。也因此，可以說這一題的傳播能力，遠大於事情本身的政治重要性。它不需要懂台北市政，也不用知道兩個候選人的政策，只需要理解「人家送你的東西，你有沒有帶走」。這種極低的理解門檻，正是它快速從政治新聞跑進一般社群的重要原因。第三，蔣萬安真正麻煩的，是「忘了拿」被轉成「怎麼看待人家的心意」。在事件爆發後，蔣萬安說，當時是因為忙著逐桌向鄉親致意，先將甘蔗交給里長，活動結束後疏忽沒有拿回，也已經向福德宮董事長致歉。問題是，甘蔗不是便利商店買的飲料，這是宮廟活動中所贈送的象徵性祝福，不然為什麼每次選舉地方造勢都要送菜頭，就是象徵博得好彩頭，都是地方與候選人互相輝映彼此支持的連結？蔣萬安這麼一辯解，於是新聞意義很快就從「一件東西忘了帶」，轉換成他完全不在乎人情、禮數與地方關係。粉專說明，這是一個很典型的政治框架轉換，而且還是蔣萬安自己捅自己的。原本可以回答「我忘了」，一旦議題被理解成「人家的心意有沒有被重視」，那就難以再救。對選民而言，政策需要花時間判斷，但「有沒有把別人的心意當一回事」，卻是人人都有生活經驗的情境。第四，蔣萬安已經道歉，真正讓甘蔗繼續燒的是第二波攻防。照一般危機處理來說，蔣萬安說明並道歉之後，原本已經具備讓事件逐漸收尾的條件。他後續再度表示確實是自己的疏失，並強調非常珍惜廟方的心意。從危機處理來看，直接承認疏忽，本來就是最簡單的止血方法。但事件後續沒有停在甘蔗本身，藍營人物開始質疑福德宮董事長的政治立場與公開言論。於是原本的新聞主題，從「蔣萬安沒有把甘蔗帶走」，又延伸成「為什麼藍營開始反過來批評廟方」，等於替事件開出第二條戰線。這也是為什麼29日聲量沒有隨著蔣萬安道歉下降，反而維持高檔的重要原因之一。政治危機最怕的未必是第一個失誤，重點在於追加辯護這個題材，又給大家創造新的爭點。蔣萬安本人想把事情停在「疏失」，藍營的豬隊友卻繼續替這根甘蔗增加新聞素材。第五，沈伯洋反而踩煞車，讓整場攻防出現弔詭的角色交換。更有意思的是，沈伯洋後來沒有選擇把甘蔗一路打到底。他受訪時反而替蔣萬安緩頰，表示政治人物行程繁忙，過程中難免有疏失，只要向神明致意即可，不需要再把這件事情無限上綱。理論上，最有動機攻擊蔣萬安的沈伯洋開始踩煞車，反而是藍營自己繼續討論宮廟董事長。於是媒體根本不需要沈伯洋繼續追打，就已經可以生產「兩個候選人不同處理方式」的比較新聞。沈伯洋的動作雖然不會因此就會直接增加多少選票，但確實改變了新聞呈現的角色。沈不必一直站在攻擊者的位置，反而出現「替對手緩頰」的畫面；蔣萬安則仍然必須面對己方陣營豬隊友延伸出來的第二戰場，讓整個藍營繼續陷入負面形象的泥淖裡。第六，當「蔗樣不好」、「立直」都出現，甘蔗已經正式迷因化。到了昨日，新聞與社群已經開始大量出現「蔗樣」、「甘尬」、「立直」等文字遊戲，甚至連甘蔗究竟應該橫放還是直放，也變成新的新聞。沈伯洋競總原本橫放甘蔗，後來又因支持者建議調整成直立，再製造一輪圖片與報導。也因此，這是事件開始從「新聞」進入「迷因」的交界。新聞通常需要新的事實才能延續，迷因卻不需要。只要一張甘蔗照片、一句諧音、一個新的擺放方式，就可以讓已經講過的事情重新流通，傳播成本愈來愈低，參與創作的人也愈來愈多。對蔣萬安而言，最難處理的就是甘蔗開始與自己的負面形象產生固定的聯想。從這一刻開始，大家只會用「甘蔗」反覆玩你，變成蔣萬安未來如影隨形的負面政治符號。第七，蔣萬安已進入「小事也能被放大」的聲量環境。當然2.35萬次泛綠YT直播觀看數不能直接換算成2.35萬張反對票，只是證明了，原本沒人太過在乎的的甘蔗，在48小時內成為蔣萬安最害怕的事情。但也正因如此，它其實意味著選戰已經進入隨時能讓一件本來非常容易結束的小事隨時可以放大炎上的階段。甘蔗這個事件，竟然可以經過蔣萬安與沈伯洋彼此的對照、宮廟禮數的討論、藍營的反擊與網路迷因的創作，一層一層把泛綠直播觀看聲量堆到原本約6倍。最後該粉專表示，甘蔗目前造成的，與其說是已經證實的選票傷害，不如說是負面注意力、議題失控與形象符號化三個效應同時出現。接下來真正要看的，「甘蔗」會否成為蔣萬安繼寶立答B之後，新的長期性負面迷因。