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美股那斯達克指數與標普500指數在九月下旬來到高點，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.，小摩）的交易部門已將對美股的看法由「戰術性中立」轉為「看多」，並表示經濟數據與企業盈餘將支撐美股迎來持續性的市場繁榮。根據彭博報導，在週五美國非農就業報告公布前，強於預期的經濟活動、具韌性的消費者信心、強勁的企業獲利成長，以及債券殖利率可能趨穩的跡象，促使由美國市場情報主管泰勒（Andrew Tyler）領導的小摩交易團隊放棄了先前的謹慎立場。泰勒在週一給客戶的報告中寫道，「隨著債券殖利率找到支撐點，且油價即使呈現震盪但整體傾向走低，我們認為市場目前具備更為有利的配置條件。」泰勒曾於6月初美股爆發長達數週的回檔前，準確地轉為謹慎態度；隨後在8月下旬，美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）於傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表鷹派演說、導致交易員加碼押注今年升息後，他也曾對美股持保守態度。然而近來市場似乎未受任何干擾衝擊，標普500指數（S&P 500）已有長達六個月未曾出現連續兩日跌幅達1%以上的狀況。根據彭博彙整的數據，上週五之前，該指數已連續41個交易日未曾單日下跌超過1%，創下自2025年10月以來的最長紀錄。上一次出現大幅重挫是在7月29日，即聯邦公開市場委員會（FOMC）公布利率決策當天，當時指數跌1.5%。隨著時間邁入歷史上美股波動最劇烈的10月份，華爾街正嚴陣以待一連串風險挑戰，包括人工智慧（AI）交易熱潮的持久性，以及通膨居高不下帶來的升息威脅。泰勒指出，美股近期的大盤催化劑包含本週五備受矚目的非農就業報告，隨後是10月14日公布的消費者物價指數（CPI），以及10月28日的聯準會利率決策會議。經濟學家預期，繼8月非農就業人數意外激增16.2萬人後，9月報告將顯示美國企業新增9萬個工作機會。在科技類股方面，泰勒認為市場漲勢將進一步擴大至半導體板塊，且「七巨頭」（Magnificent Seven）表現有機會超越整體科技大盤。他補充，「AI主題可望持續發酵，我們樂見繼續持有該題材。」泰勒強調，「我們在短期內看好科技股，企業盈餘表現預計將提供額外支撐。不過，若要看到週期性類股出現持續性輪動上揚，需要看到殖利率曲線呈現牛市陡峭化（bull steepening）；除AI相關標的外，鑑於經濟成長重新啟動、殖利率曲線具備變陡潛力，以及資本市場前景看好，我們相對青睞銀行股。」