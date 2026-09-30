BANDAI HOBBY 旗下全新桌上戰棋《GUNDAM ASSEMBLE》將於10月31日在台灣上市，由 Orion Game 獵戶遊戲負責台灣代理與營運推廣。《NOWNEWS今日新聞》記者近日實際參加產品發表會，現場除了展示《機動戰士鋼彈》、《機動戰士鋼彈UC》、《機動戰士鋼彈 水星的魔女》等作品機體，也公開完整遊戲玩法；玩家可以將自己組裝完成的鋼彈編成隊伍，在六角格戰場上進行3對3對戰，從走位、射程到出牌時機都會影響戰局。
鋼普拉組完直接上戰場！3對3小隊在桌上開打
鋼彈模型組好之後不只能擺在櫃子裡，還可以直接拿上桌開戰！《GUNDAM ASSEMBLE》最大的特色，就是把鋼彈模型從「組裝、收藏」延伸到桌上戰棋。微縮模型可以自行組裝、塗裝及收藏，完成後再編入自己的隊伍，因此組好的機體除了放著欣賞，也能直接成為戰場上的棋子。
遊戲採用六角格地圖，地圖上設有不同據點與資源，移動距離、武器射程、地形與視線都能直接透過格子判斷，基本對戰可以從3對3小隊開始。相較部分傳統微縮戰棋需要另外測量移動、攻擊距離，《GUNDAM ASSEMBLE》直接將戰場格狀化，讓第一次接觸戰棋的玩家也能比較直覺理解移動、攻擊與得分方式。
《NOWNEWS今日新聞》記者在產品發表會現場觀察，每台鋼彈機體都有自己的武器、能力及特性，玩家除了要考慮站位與射程，也得搭配戰術卡、行動順序及時間軸安排。戰術卡還能在關鍵時機改變行動結果，即使基本編隊只有3台機體，也能透過不同機體與出牌方式發展COMBO及隊伍戰術。
初代鋼彈、UC、水星魔女都有 模型還能自己塗裝
首波產品將推出入門套組、豪華套組、塗裝套組及機體擴充等不同商品，收錄作品包括《機動戰士鋼彈》、《機動戰士鋼彈UC》及《機動戰士鋼彈 水星的魔女》等，玩家可以依照自己喜歡的作品與機體逐步擴充隊伍。
對原本就喜歡組鋼普拉的玩家來說，《GUNDAM ASSEMBLE》保留組裝、塗裝與收藏的樂趣；桌遊、戰棋玩家則可以從隊伍配置、地圖走位及戰術卡搭配切入。同一台機體除了可以研究「怎麼組、怎麼塗」，組裝完成後還能思考要怎麼編隊、怎麼投入戰場。
10月31日台灣上市 10月先辦搶先體驗
《GUNDAM ASSEMBLE》將於10月31日在台灣正式上市，Orion Game獵戶遊戲預計自10月起陸續舉辦搶先體驗活動，透過引導式教學讓第一次接觸的玩家了解核心操作；實際場次、地點及報名方式，將透過官方管道及合作店家陸續公布。
上市後也規劃陸續導入「Learn to Play」教學體驗、「Friendly Battle」交流賽及後續競技活動，讓玩家除了在家組裝、收藏機體，也能帶著自己的隊伍與其他玩家對戰。
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鋼彈模型組好之後不只能擺在櫃子裡，還可以直接拿上桌開戰！《GUNDAM ASSEMBLE》最大的特色，就是把鋼彈模型從「組裝、收藏」延伸到桌上戰棋。微縮模型可以自行組裝、塗裝及收藏，完成後再編入自己的隊伍，因此組好的機體除了放著欣賞，也能直接成為戰場上的棋子。
遊戲採用六角格地圖，地圖上設有不同據點與資源，移動距離、武器射程、地形與視線都能直接透過格子判斷，基本對戰可以從3對3小隊開始。相較部分傳統微縮戰棋需要另外測量移動、攻擊距離，《GUNDAM ASSEMBLE》直接將戰場格狀化，讓第一次接觸戰棋的玩家也能比較直覺理解移動、攻擊與得分方式。
《NOWNEWS今日新聞》記者在產品發表會現場觀察，每台鋼彈機體都有自己的武器、能力及特性，玩家除了要考慮站位與射程，也得搭配戰術卡、行動順序及時間軸安排。戰術卡還能在關鍵時機改變行動結果，即使基本編隊只有3台機體，也能透過不同機體與出牌方式發展COMBO及隊伍戰術。
首波產品將推出入門套組、豪華套組、塗裝套組及機體擴充等不同商品，收錄作品包括《機動戰士鋼彈》、《機動戰士鋼彈UC》及《機動戰士鋼彈 水星的魔女》等，玩家可以依照自己喜歡的作品與機體逐步擴充隊伍。
對原本就喜歡組鋼普拉的玩家來說，《GUNDAM ASSEMBLE》保留組裝、塗裝與收藏的樂趣；桌遊、戰棋玩家則可以從隊伍配置、地圖走位及戰術卡搭配切入。同一台機體除了可以研究「怎麼組、怎麼塗」，組裝完成後還能思考要怎麼編隊、怎麼投入戰場。
《GUNDAM ASSEMBLE》將於10月31日在台灣正式上市，Orion Game獵戶遊戲預計自10月起陸續舉辦搶先體驗活動，透過引導式教學讓第一次接觸的玩家了解核心操作；實際場次、地點及報名方式，將透過官方管道及合作店家陸續公布。
上市後也規劃陸續導入「Learn to Play」教學體驗、「Friendly Battle」交流賽及後續競技活動，讓玩家除了在家組裝、收藏機體，也能帶著自己的隊伍與其他玩家對戰。