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台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧29日同台參加網路節目《一琪晚餐》，現場不只聊到兩人求學時期與雙北願景，還意外爆出沈伯洋國中時期的「宅男往事」。一名國中同班同學驚喜現身，笑曝沈伯洋當年下課經常和另一名男同學爭吵，而原因其實非常無聊，相關片段曝光後立刻引發網友熱議，連沈伯洋本人都親自下場回應。節目現場，沈伯洋的國中同學李小姐被問到他學生時期的模樣，回憶其國中三年雖然成績非常突出，平時卻「很不像學霸、很不像第一名的感覺」。她透露，沈伯洋平常上課時乖乖聽講、也不調皮，但一下課就會一直找同學聊天，印象中最常出現的畫面，就是他和另一名男同學為了「鋼彈跟福音戰士誰比較帥」爭論不休，讓同窗也忍不住直呼：「真的很無聊！」更讓人意外的是，李小姐透露，當初為了誰比較帥而吵個不停的2名男同學，竟是當時班上「唯二考上建中」的人。她笑說，當年班上男女生之間還有明顯界線，加上自己「不懂鋼彈的世界」，因此與沈伯洋沒有太多交流；直到多年後再見面，這段國中回憶才重新被翻出，而李小姐這次特地來到現場，就是為了幫老公求簽名。相關影片被轉發至Threads後迅速引發討論，不少網友把焦點放在沈伯洋的動漫宅背景，更有人開始替「鋼彈派」與「EVA派」站隊。沈伯洋本人也親自現身留言，直接丟出一句「初號機怎麼輸」，捍衛自己的立場。該留言截至目前吸引4.2萬人按讚，意外讓這段國中往事再次成為討論焦點。