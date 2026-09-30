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親民黨主席宋楚瑜日前打賭，台北市長蔣萬安的無菸城市做不到。不過北市府今舉行台北市無菸城市負壓式吸菸區聯合捐贈暨啟用記者會，蔣萬安說，他感謝宋楚瑜關心，其實他上任4年以來，面對各項市政推動，就是「勇敢開路，化不可能為可能」，對台北隊來說，就是該做的事，勇敢去做。宋楚瑜日前表示，台北市不可能成為無菸城市，選舉是選可行的政策，勝任比勝選更重要，打造無菸城市，不是設置吸菸亭就能解決，「你要大家不許抽菸，那抽菸的人不要到台北市來，做得到嗎？做不到」蔣萬安今則表示，謝謝宋主席的關心，他上任四年來，面對各項市政推動就是勇敢開路，化不可能為可能。第一年說要一年內讓大巨蛋啟用，很多人說不可能，但他們做到了；公館圓環拆除當時從工程面跟改善交通事故面，大家也說做不到，但現在大家看到不只非常快速改正交岔入口，連續7年交通事故熱點現在降到第10名。蔣萬安再說，北士科爭取輝達過程，當時一度大家認為輝達不可能來台北，但現在看到輝達完成簽約、確定落腳北士科；無菸城市的推動一開始大家也認為台北設置負壓吸菸室也是不可能，因為法規就已經限制，但市府沒有放棄，他們確實落實了負壓吸菸室，今天看到首座民間捐贈，大家可以見證。所以對台北隊來說，「該做的事勇敢去做，對的事情就會堅持」