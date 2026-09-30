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▲賴清德、沈伯洋與洋流照合照。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

▲親子互動區。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

▲支持者送禮區。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

▲競選小物區。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

▲賴清德於留言區留言。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

▲賴清德、沈伯洋於互動區互動。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（30）日召開「競總開箱暨洋流號記者會」，邀請總統賴清德一同逛競總，兩人身著藍色花襯衫並綁上領巾，賴清德更親筆寫下願景，期許沈伯洋若當選，首要任務應聚焦於「照顧小孩、預防兒虐」沈伯洋上午於競選總部舉行「洋流號記者會」，包含賴清德、競總總督導徐國勇、總幹事吳思瑤、執行總幹事吳沛憶、副主委吳怡農、首席副總幹事李建昌、政策召集人陳培瑜及文宣召集人范雲等人與會。賴清德與沈伯洋進入競總後，賴拿著近期正夯的「洋流」海報合影，兩人隨後開心拿起「洋流小物」的玩偶、帆布袋合照；賴清德接著走到支持者送的禮物收藏區，包含甘蔗、初音、東泉辣椒、黑熊玩偶等，看到近期引起討論的甘蔗，賴也忍不住驚呼「傳說中的甘蔗」，競辦則補充，甘蔗放在這裡，因為這是來自神明的祝福，也不敢隨意丟棄路邊。賴清德接著體驗親子互動區，並在現場版「市長，你給我聽好了」留言，「祝福沈伯洋當選台北市長，第一要務，照顧孩童、預防兒虐」。此外，賴清德、沈伯洋也一同開箱「洋流號」，橘色車身搭配車頭的洋流文宣，最吸睛的是沈伯洋登記參選時，前總統蔡英文致贈的船舵，象徵治理城市如同掌舵航行，既要看清方向、穩健面對風浪，也要及早預判風險，不能等到即將觸礁才轉彎。