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▲北京舞蹈學院教授趙鐵春的「閃身步」教學影片在社群爆紅。（圖／翻攝自抖音）

近期在全網爆紅、掀起人人翻跳熱潮的「閃身步」，並不是拍來開玩笑的影片，而是認真的舞蹈教學影片，甚至是許多人趨之若鶩的北京舞蹈學院教材，不過影片中示範舞者的表情太嚴肅，導致影片意外多了許多歡樂，就連近日演出《蘭香如故》的女星李一桐，也在受訪時邊笑邊跳，「影片裡的人是我們系主任！」雖著閃身步影片掀起熱潮，許多藝人也跟上流行跳起一樣舞步，女星李一桐也在受訪時調皮的在一旁跳起閃身步，正好畢業於北京舞蹈學院的她，直接坦承了自己就是閃身步的親傳弟子，「那兩個老師，一個是我們院長，一個是我們系主任。」聊到大家都在跳的閃身步、狗熊哆嗦毛、浪子踢球，李一桐表示「我想說這都是我小時候學的動作」，雖然影片看起來非常荒謬，不過這些都是身為一個舞蹈生，必要學的基本功動作。「閃身步」是什麼？其實是源自於一段8年前的影片，北京舞蹈學院教授趙鐵春為了讓學生方便學習，將安徽花鼓燈舞蹈分成許多動作教學，其中「閃身步」、「狗熊哆嗦毛」、「浪子踢球」因為有點荒唐的台詞在網路上爆紅，成為現在最流行的迷因之一。不過這些舞蹈可不簡單，動作需要用到核心肌群、臀肌及大腿肌控制身體，若是沒有足夠的基本功，是很容易十字韌帶拉傷甚至肌肉撕裂傷的，因此有些舞蹈還是交給專業的人跳比較合適。