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集結「金鐘視帝」李銘順、婁峻碩、林熙蕾、庹宗華和王柏傑等卡司主演的犯罪動作影集《黑白清道夫》，以宮廟地下組織、黑白兩道角力與黑色幽默掀起追看熱潮，登上Netflix排行榜冠軍！憑《富都青年》「Money姐」一角入圍《金馬獎》最佳新演員的鄧金煌也參與演出，這次在劇中一人挑戰三重身份，從資深前「清道夫」、遊戲場老闆到甜不辣攤位老闆，更解鎖不少演藝生涯中的「第一次」，讓他大呼過足戲癮。鄧金煌坦言，這次飾演的角色雖然沒有名字，卻有3種截然不同的身分：「這次的角色對我來說確實是一個挑戰，因為這是我第一次接演這類型的人物，跟我原本的生活世界可以說是完全不同。」加上這次是遠赴台灣拍攝，面對全新的劇組、工作環境與角色，他坦言剛進組時難免戰戰兢兢，因此乾脆「把自己當成一個新人」，抱著重新學習的態度走進片場。確定接下角色後，鄧金煌也提前找來劇組提供的相關資料與劇集，希望從中尋找角色靈感，了解故事背景以及人物所處的世界。「畢竟這是我第一次到台灣拍攝，也是第一次接觸這樣的角色，所以我希望自己在進組之前，至少先做一些準備。」3個身分之中，最讓鄧金煌傷腦筋的反而不是前「清道夫」，而是甜不辣攤位老闆。劇中他與雷嘉汭飾演的「沈美娜」有著深厚的情誼，卻難逃死別命運。談到這場離別戲，鄧金煌笑言自己必須閉氣躺著，雷嘉汭全情投入大爆哭，沒想到哭得太激動，淚水連同口水都滴到他的臉上，讓原本傷感的場面差點變成「憋笑大場面」。鄧金煌笑說：「那場戲其實很傷感，可是那些淚水、口水滴在我臉上的時候，我真的差點繃不住，很擔心自己會笑場。」幸好這場戲大概拍了兩、三個Take，導演便喊收工，讓他鬆了一口氣：「不然我真的不知道自己還能忍多久！」談到此次參與《黑白清道夫》演出，鄧金煌直言，這是一趟對他來說非常珍貴的台灣拍戲經驗。除了首次到台灣拍戲、接觸全新的劇組與工作環境，也讓他學會「有些時候真的不能急」。他坦言過去總希望趕快把事情做好、進入狀態，但這次讓他明白放慢腳步、多觀察，反而能讓自己更靠近角色：「所以這次不只是一次拍戲經驗，對我來說也是一次很好的學習。」加上這次挑戰與過往截然不同的角色，他也期待觀眾看到不一樣的自己：「很好奇大家看到這個角色時會有什麼反應，會不會喜歡這一次不一樣的我。此外他透露11月還有一部電影將與觀眾見面，期待透過不同作品讓大家看到更多面貌。