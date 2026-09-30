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國造潛艦海鯤號原定去年9月底完成海測、11月交艦，但延宕迄今10個月，傳出今年10月擬交艦，但海軍參謀長朱惠民駁斥稱，不會設定交艦時間。至於罰鍰金額，以每日19萬計算，到今天約為5,776萬。海鯤號日前出海進行第22次海測，也是第16次潛航測試，有外界人士預言10月交艦可能性越來越高，但朱惠民今駁斥，稱海鯤號目前正在實施裝備檢整跟調校，並依照測試程序書來執行海測，一切會按安全跟品質的要求執行，不會設定交艦時間，若有具體進展，會由台船公佈。至於海鯤艦原本設定去年9月底完成海測、11月交艦，至今已過整整一年，按日計罰已近10個月。朱惠民說，台船無法達成交艦條件，海軍當然是依約規範，以每日大概19萬餘元來計罰，一直到交艦為止。不過媒體追問目前累計罰金，朱惠民說由於牽涉實際的天數，因此累計罰金暫時不便回答；不過若從去年12月1日算到今天9月30日，罰金約莫是5,776萬元。