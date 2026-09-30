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從重電到AI 龔明鑫：大同找到新方向

經濟部長龔明鑫今（30）日出席大同公司「TTG AIDC CUBE」產品發表會時談到電力政策時表示，未來10年將會有25部大型燃氣機組上線，預估可以帶來台灣26GW電力，而今年就有4部機組，合計5.2GW，發電量將可達到台灣年發電量的1成，表示經濟部已經為AI時代準備好電力。龔明鑫也強調，經濟部看到AI 時代來臨，要把電力準備好，未來 10 年將有25 部天然氣大型機組準備好，合計26GW；今年就會有4部機組上線，合計5.2GW，占我國年發電量的10%。若計算離岸風電等其他再生能源，可以額外提供年發電量 2000 億度的電，「所以不僅大同公司準備好了，我們經濟部也準備好了，台灣也準備好了。」龔明鑫致詞表示，大同公司是台灣老字號公司，百年來與台灣經濟發展軌跡一致，從輕工業到重工業，現在也進入AI時代，「我很擔心大同電鍋會不見了，現在證明不用擔心了，因為找到新的方向跟角色。」他表示，AI 時代不只是算力的競爭，也是牽動能源跟國力的競爭，樂見大同可以不斷突破，能在AI 時代展現出他的角色跟定位出來，所推出的「TTG AIDC CUBE」產品整合電力設備、智慧冷卻系統，還有系統整合，把電機延伸到AI 基礎建設。龔明鑫說，政府為了帶動傳統產業一起轉型升級，推出AI 新十大建設把AI 導入到百工百業內，尤其是中小微企業的 AI 算力的導入，未來8年增加 1000 億元預算來協助升級轉型。