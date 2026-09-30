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台中文心南路不僅串聯精華市區，更是南台中銜接中投公路、國道3號、74號快速道路的門戶要道。車水馬龍的繁華市景，轉入東興路後瞬間切換為宜居休閒步調，水岸、公園、多元運動場域綿延逾一公里。全新完工的「麗馳麗景17期」電梯別墅座落於繁華與生態交界，建築外觀甫落成，便吸引不少三代同堂家族前來賞屋。台中市河川整治成效顯著，南台中康橋水岸蛻變為知名遊憩景點，並向下游延伸串聯積善公園、大里永隆寵物公園、環河公園、藍花楹公園、涼傘樹公園共六座公園，以及壘球場、足球場、籃球場、水域訓練中心等多元運動場地。沿岸綠蔭扶疏，鳥鳴與水聲相互交織，形成都會中少見的休閒廊帶，也是許多重視生活環境的自住家庭首選區位。創立於太平的麗馳建設，首案「麗馳麗景」以優異工程品質與設計美學深獲市場好評，自此以此為品牌定名推案，十餘年奠定深厚口碑聲量。近年版圖延伸至南台中，鎖定機能成熟、生態環繞的大里東興路，「麗馳麗景17期」延續品牌「先建後售」模式，讓消費者親見成屋格局、採光與建材質感，展現品質信心與誠信，吸引賞屋人潮絡繹不絕。「麗馳麗景17期」位於東興路350號，社區共8戶透天分為臨路型、社區型以及獨棟別墅，地坪23~40坪，建坪可達80~115坪，樓高5層，每戶可停2至3台車。全戶室內皆套房格局，並配置大面積開窗，享受極大化自然採光與透風性。因應智能趨勢與提升生活便利性，該案配備無觸碰樓層鍵的聲控電梯，在細節處友善全齡居住者。此外，室內居室門扇選用奧地利知名木板材品牌 KAINDL實心門，是業界少有的頂級配備，不少企業主或自營商對於「麗馳麗景17期」看得到的品質與高規格設計，紛紛迅速出手，自完工以來已成交3戶。業者亦指出，大里區躍居全市第三大人口區，商業與教育機能持續升級，統一企業集團旗下太子實業投資的「太子置地廣場－大里館」預計2028年啟用，結合周邊公園綠地，成為大里最新購物休閒場域，區域機能升級快速反映在房市行情上，如大里預售大樓案「立彩Fancy」最高每坪達58萬元、「登陽閱涵」均價53萬元、最高57萬元、「昂峰馥築」每坪也來到53萬元。相較之下，透天別墅單坪效益更大、坐擁天地隱密空間，激出不少大樓轉透天的換屋買盤。大里區教育資源優異，永隆國小、爽文國中皆年年額滿、是家長爭相搶進的明星學區，「麗馳麗景17期」正坐落於兩校學區之內；步行可達的僑泰中學近年更躍升中部熱門私校，升學表現亮眼。集結公園、運動、商場、交通、學區於一身，「麗馳麗景17期」是南台中全齡自住家庭萬中選一的答案。麗馳建設賞屋專線：04-23958161