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金華國中的營養午餐羅生門案，台北市長蔣萬安昨日到學校視察餐點，並親手使用鹹度檢測儀。對此立委林俊憲說，測鹹度是營養午餐既有的把關流程，但現在大家關心的是，9月4日的小卷到底有沒有食安疑慮，「我真的滿頭問號，蔣萬安是什麼『大安區鹹人』嗎，搞錯重點了吧」。林俊憲表示，金華國中的營養午餐羅生門案，沸沸揚揚好幾天，當外界都在擔心有沒有食安問題時，昨天蔣萬安總算去金華國中視察餐點，結果蔣萬安最引人注目的畫面是拿儀器「測鹹度」。林俊憲說明，測鹹度是營養午餐既有的把關流程，但現在大家關心的是，9月4日的小卷到底有沒有食安疑慮，「我真的滿頭問號，蔣萬安是什麼『大安區鹹人』嗎，搞錯重點了吧」。林俊憲表示，大家應該習慣蔣萬安「問A答B」的功力了，畢竟上次台北市議員質疑營養午餐的水果只有3顆藍莓，最後得到的回應是「藍莓比較大顆」。所以在一貫的邏輯下，大家問營養午餐的小卷夠不夠新鮮，蔣萬安也用實際的行動告訴大家，20幾天後的午餐鹹不鹹。「不是我要炫耀！」林俊憲拿台南做對比，說明沒有比較真的看不出差別，台南營養午餐自辦率高達94.5%，前幾天的營養午餐水果是跟頭一樣大顆的柚子，甚至補助8所學校辦理廚餘設備，有餘裕推動廚餘減量。當台南市的營養午餐做到全面免費、每個月喝6次乳品、水果給得很大方，最後還能將廚餘做堆肥使用。從孩子吃進去的第一口，到吃完後的廚餘，台南市都在想方設法讓事情做得更好。林俊憲表示，反觀台北市，學生反映食材造成身體不適，蔣市府第一時間不僅沒有關心孩子，還是連忙否認，直到校長出來說明，才願意面對食安疑慮，「唉，一個午餐，兩個世界」。最後林俊憲說，同樣是營養午餐，雖然看起來只是普通的一餐，背後反映的卻是，這個縣市如何看待孩子吃飯這件事，一個市長夠不夠用心，其實「吃」得出來。