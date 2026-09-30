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▲吳奇隆小時候打跆拳道的照片。（圖／翻攝自微博＠綠綺絲桐）

▲吳奇隆柔軟度極佳，人到中年還是可以做「空中一字馬」的高難度動作。（圖／翻攝微博＠吳奇隆）

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會如火如荼進行中，運動場上的各大男神引發關注，也讓人聯想起過去一度入選亞運儲備選手的男星吳奇隆。他出道前是專業的體育選手，柔道、跆拳道雙棲，生涯拿過23個冠軍及135枚獎牌，但因右手習慣性脫臼加上家境困難，最終選擇早早出社會工作，並在18歲左右出道，進入演藝圈。現年55歲的吳奇隆過去是小虎隊的一員，出道後快速走紅，2011年更靠著陸劇《步步驚心》「四爺」一角紅遍亞洲，帥氣形象深植人心，但許多年輕粉絲不知道，吳奇隆出道前其實是柔道黑帶兩段和跆拳道黑帶五段的運動選手。他從小學時就開始練體育，國中期間，吳奇隆更曾連續3年獲得全省中等學校運動會跆拳道冠軍，他也憑藉這項才能被保送進台中體育專科學校（現台灣體育運動大學），成為亞運的儲備選手，後來還以跆拳道專長考入輔大體育系。據悉，吳奇隆體育生涯中，共獲得23個冠軍及135枚獎牌，其中包含1985年在泰國舉辦的「東南亞跆拳比賽」，他雖拿到第一名，但比賽時受傷導致右肩後來習慣性脫臼，加上父親欠債，家中經濟困難，吳奇隆才沒繼續練體育，而是去擺路邊攤打工，這才被經紀公司挖掘。吳奇隆一開始其實對於進入演藝圈沒太多想法，在經紀公司與母親的鼓勵下，才去參加試鏡，沒學過唱歌跳舞的他當時模仿其他參賽者表演後，又加了一個後空翻，想不到就因此被相中，與蘇有朋和陳志朋組成「小虎隊」出道。如今的吳奇隆已經是演藝圈資深大哥，代表作除了《步步驚心》還包括續集《步步驚情》，以及電影《狗蛋大兵》、《逃學戰警（新紮新兄追女仔）》等等。近年吳奇隆已逐漸將重心從戲劇演出轉向幕後投資、短影音製作、拍實境綜藝節目，2015年他再婚劉詩詩後生下1子，定居在上海，但吳奇隆在新莊也有房產，偶爾會返台陪父母同住。