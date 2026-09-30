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資深媒體人王偉忠日前專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，節目播出後話題持續延燒，影片觀看數更逼近350萬次，也讓外界更加關注尋求連任的蔣萬安何時會登上同一節目？隨著討論持續延燒，王偉忠近日邀請台北市文化局長蔡詩萍上節目，預告標題卻留下「歡迎來自台北市政府的……」一句未完的話，意外引發網友聯想。王偉忠先前專訪沈伯洋後，網路上出現各種解讀，有網友開始分析他究竟是偏藍、偏綠，還因此被冠上「綠偉忠」的稱號；也有人批評主持人講太多話，應該讓受訪者有更多發揮空間；與此同時，質疑「為何不邀台北市長蔣萬安」的聲浪也四起，甚至出現「一世英名毀於一旦」等批評，王偉忠則坦言「不勝枚舉」。「我只是做了一場訪問。」王偉忠無奈直言，自己從事電視帶狀節目十多年、廣播節目也5年了，累積訪問超過500人，一場真正精彩的訪談，往往來自受訪者人生中面對的難題與經驗，而成功的祕訣就在於，依循原則、如實地面對自己，不必一味迎合外界的掌聲或噓聲，自己不會試圖改變別人，也不希望被別人改變，最後也強調：「破圈不破圈、喜歡不喜歡，一笑置之！」而在29日最新一集節目中，王偉忠邀請蔡詩萍擔任來賓，官方預告卻使用「歡迎來自台北市政府的……」作為標題，最後特別留下刪節號。由於蔡詩萍本身就是台北市政府官員，這個刻意未寫完的標題很快成為網友討論焦點。據了解，節目方面過去確實曾邀請蔣萬安，但雙方因行程、時間等因素，至今仍未敲定錄製安排。